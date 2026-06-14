Nama-Nama Juara TOTK 2026, Kategori 100K, 60K, 28K, 10K dan 5K

Suasana penyerahan hadiah kepada para juara di kawasan Segmen V Waterfront City Pangururan, Minggu (14/6/2026). Hadiah diserahkan langsung oleh Bupati Samosir Vandiko Gultom bersama Pj Sekda Provsu Sulaiman Harahap.

TRIBUN-MEDAN.com, PANGURURAN - Perhelatan Trail Of The Kings (TOTK) – Lake Toba by UTMB 2026 resmi berakhir dengan sukses.

Ribuan pelari yang mengikuti berbagai kategori lomba berhasil menaklukkan jalur ekstrem yang melintasi kawasan perbukitan, hutan, hingga panorama Danau Toba di Kabupaten Samosir.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan hadiah kepada para juara di kawasan Segmen V Waterfront City Pangururan, Minggu (14/6/2026).

Hadiah diserahkan langsung oleh Bupati Samosir Vandiko Gultom bersama Pj Sekda Provsu Sulaiman Harahap.

Bupati Samosir Vandiko Gultom menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menyukseskan ajang lari trail berskala internasional di Kabupaten Samosir.

"Terima kasih kepada seluruh peserta, baik dari Indonesia maupun dari berbagai negara yang telah hadir dan berkompetisi di Trail Of The Kings by UTMB 2026," ujar Vandiko Gultom hari ini, Minggu (14/6/2026).

"Kehadiran para pelari menjadi kebanggaan bagi kami dan semakin memperkenalkan keindahan alam Samosir ke dunia internasional, kami berharap dapat kembali untuk menikmati keindahan alam Samosir," sambungnya.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Gubsu Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan seluruh stakeholder atas dukungan dan kolaborasi yang terus diberikan dalam pengembangan pariwisata Danau Toba, khususnya di Kabupaten Samosir.

Menurutnya, penyelenggaraan TOTK merupakan bentuk sinergi yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Samosir, pemerintah pusat, dan seluruh pihak terkait dalam mendorong kebangkitan sektor pariwisata.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubsu l yang telah memberikan dukungan penuh sehingga event internasional ini dapat kembali terselenggara di Samosir," ujarnya.

"Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam membangkitkan pariwisata Danau Toba dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Samosir," katanya.

Ia berharap para peserta yang datang dari berbagai daerah dan mancanegara dapat menjadi duta promosi pariwisata Danau Toba setelah kembali ke daerah maupun negara masing-masing.

"Kami berharap seluruh peserta dapat menceritakan pengalaman dan keindahan Samosir kepada keluarga, sahabat, maupun komunitasnya. Kami juga mengundang seluruh peserta untuk kembali datang berwisata dan menikmati berbagai destinasi yang ada di Samosir," terangnya.

Ajang TOTK 2026 yang kedua di Kabupaten Samosir berlangsung meriah dengan mempertandingkan sejumlah kategori lomba dan diikuti pelari dari 34 negara.

Selain menjadi ajang olahraga, event ini juga menjadi sarana promosi pariwisata, budaya, dan produk UMKM lokal yang mendapat perhatian para peserta maupun wisatawan yang hadir selama pelaksanaan kegiatan.