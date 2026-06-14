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Beri Solusi Percepatan, Menteri Dody Optimis Sekolah Rakyat Garapan Waskita Segera Berfungsi 

Ia optimistis pembangunan sekolah garapan PT Waskita Karya itu dapat segera difungsikan meski menghadapi tantangan logistik.

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Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Ayu Prasandi
zoom-inlihat foto Beri Solusi Percepatan, Menteri Dody Optimis Sekolah Rakyat Garapan Waskita Segera Berfungsi 
TRIBUN MEDAN/DOK MENTERI PUPR
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 2 di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Sabtu (13/6/2026).  

TRIBUN-MEDAN.com, SUBULUSSALAM- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 2 di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Sabtu (13/6/2026). 

Ia optimistis pembangunan sekolah garapan PT Waskita Karya itu dapat segera difungsikan meski menghadapi tantangan logistik.

Kondisi geografis Kota Subulussalam yang berada di wilayah barat daya Aceh dan berbatasan langsung dengan Sumatera Utara membuat distribusi material konstruksi, terutama baja dan material berat, membutuhkan waktu lebih lama.

"Kita harus mengakui bahwa lokasi Subulussalam cukup menantang dari sisi logistik. Mengangkut material ke sini tidak mudah," tutur Menteri Dody dalam siaran pers yang diperoleh tribun-medan.com pada Minggu (14/6/2026) saat berada di lokasi.

"Bahkan perjalanan darat menuju lokasi saja cukup berat, apalagi mengangkut material konstruksi dalam jumlah besar," sambungnya. 

Untuk mencari solusi percepatan, Menteri Dody turun langsung ke lapangan dan memberikan arahan kepada kontraktor. 

Salah satu strategi yang diterapkan adalah mengoptimalkan penggunaan struktur beton pada beberapa bagian bangunan guna mengurangi ketergantungan pada material baja.

"Kita sedang mencari metode kerja yang lebih efektif. Beberapa titik yang semula direncanakan menggunakan baja akan kita evaluasi untuk sebagian diganti dengan beton agar pelaksanaan konstruksi bisa lebih cepat tanpa mengurangi kualitas bangunan," tuturnya. 

Ia menyampaikan progres pekerjaan secara keseluruhan menunjukkan perkembangan positif.

Berdasarkan laporan per 13 Juni 2026, pembangunan telah mencapai sekitar 60 persen, sementara ketersediaan material di lokasi sudah 62 persen dan sisanya dalam proses pengiriman.

“Kalau melihat kondisi di lapangan, progresnya sudah sekitar 60 persen. Kita akan terus mencari cara terbaik, tercepat, dan paling efektif untuk menyelesaikan," terangnya. 

"Yang terpenting bukan hanya cepat selesai, tetapi juga menghasilkan bangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang," sambungnya. 

Strategi percepatan yang diterapkan antara lain pengiriman material melalui jalur laut dan udara, penyediaan batching plant di area proyek, penambahan alat berat, hingga dukungan personel TNI.

Selain meninjau sekolah, Menteri Dody juga meninjau akses Jalan Lintas Sidikalang - Subulussalam. Ia menegaskan jalan tersebut menjadi prioritas karena kondisinya sudah banyak bergelombang.

Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin mengatakan, Subulussalam adalah salah satu dari 5 lokasi Sekolah Rakyat di Aceh dari 6 lokasi yang awalnya diwacanakan. Ia bersama DPRA Aceh mengawal pembangunan agar sesuai target.

Sumber: Tribun Medan
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