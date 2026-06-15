Sumut Terkini

Lulusan Akmil 2005, Sosok Letkol Inf Agus M Rangkuti, Dandim 0207/Simalungun yang Baru

Saat menjabat Danyon 100/PS, Letkol Agus diketahui pernah melumpuhkan aksi pembegalan di Binjai pada tahun 2025.

Tayang:
Penulis: Alija Magribi | Editor: Ayu Prasandi
zoom-inlihat foto Lulusan Akmil 2005, Sosok Letkol Inf Agus M Rangkuti, Dandim 0207/Simalungun yang Baru
TRIBUN MEDAN
Letkol Inf Agus M Rangkuti saat menjabat sebagai Danyon 100/PS di Sei Bingai, Langkat 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti SE MIP resmi memegang tongkat komando sebagai Komandan Kodim 0207/Simalungun.

Ia menggantikan Letkol Inf I Gede Agus Dian Prianggana yang telah 11 bulan menduduki posisi wilayah kemiliteran yang membawahi Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. 

Letkol Agus Muchtadi Rangkuti merupakan lulusan Akademi Militer Tahun 2005.

Ia masih satu letting dengan Letkol I Gede Agus Dian Prianggana. 

Pisah sambut antara keduanya berlangsung di Sapadia Hotel, Selasa (9/6/2026) dengan kehadiran lintas pemerintahan daerah,  kepolisian dan tokoh masyarakat maupun budaya. 

Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti bukanlah wajah baru di lingkungan Kodam I/Bukit Barisan maupun Pematangsiantar dan Simalungun. Sebelum pindah ke bumi Simalungun, ia menjabat sebagai Komandan Batalyon 100/Prajurit Setia yang berkedudukan di Sei Bingai, Langkat. 

Saat menjabat Danyon 100/PS, Letkol Agus diketahui pernah melumpuhkan aksi pembegalan di Binjai pada tahun 2025.

Alumni SMA Negeri 1 Medan ini sempat menjabat sebagai Kasmin Pangdam III/Siliwangi dan Wadan Yonif 122/Tombak Sakti Brigif 7/Rimba Raya. 

Jabatan yang pernah diemban :
- Danton II Kipan B 600/R di Balikpapan
- Danton I Kipan B 600/R di Balikpapan
- Dankelas Pusdik Secarcab Pusdik Kodiklatad
- Danki Demlat Pusdikif Pussenif Kodiklatad
- Dankipan A Yonif 614/RPJ di Malinau,  Kaltara
- Wadandenma Brigif 7/RR di Deli Serdang
- Kasi 5/Ter Brigif 7/RR di Deli Serdang
- Wadan Yonif 122/Tombak Sakti, Simalungun
- PS Pabandya Ops Kodam III/Siliwangi
- PS Kasmin Pangdam III/Siliwangi

(alj/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

 

Sumber: Tribun Medan
Tags
Akmil
Letkol Inf Agus M Rangkuti
Dandim 0207/Simalungun
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Sumut Terkini
Video Pilihan
BREAKING NEWS: Sidang Perdana Bupati Pati Nonaktif Sudewo di PN Semarang, Jaksa Bacakan Dakwaan
BREAKING NEWS: Sidang Perdana Bupati Pati Nonaktif Sudewo di PN Semarang, Jaksa Bacakan Dakwaan
Ikuti kami di

Berita Terkini

Update Jadwal & Skor
Grup E - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 00:00 WIB
Germany
Jerman
7 - 1
Curacao
Curacao
Grup F - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 03:00 WIB
Netherlands
Belanda
2 - 2
Japan
Jepang
Grup E - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 06:00 WIB
Ivory Coast
Pantai Gading
1 - 0
Ecuador
Ekuador
Grup F - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 09:00 WIB
Sweden
Swedia
Live
Tunisia
Tunisia
Grup H - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 23:00 WIB
Spain
Spanyol
VS
Cape Verde
Tanjung Verde
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Berita Populer

Memuat video…
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan