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Lulusan Akmil 2005, Sosok Letkol Inf Agus M Rangkuti, Dandim 0207/Simalungun yang Baru
Saat menjabat Danyon 100/PS, Letkol Agus diketahui pernah melumpuhkan aksi pembegalan di Binjai pada tahun 2025.
Penulis: Alija Magribi | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti SE MIP resmi memegang tongkat komando sebagai Komandan Kodim 0207/Simalungun.
Ia menggantikan Letkol Inf I Gede Agus Dian Prianggana yang telah 11 bulan menduduki posisi wilayah kemiliteran yang membawahi Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.
Letkol Agus Muchtadi Rangkuti merupakan lulusan Akademi Militer Tahun 2005.
Ia masih satu letting dengan Letkol I Gede Agus Dian Prianggana.
Pisah sambut antara keduanya berlangsung di Sapadia Hotel, Selasa (9/6/2026) dengan kehadiran lintas pemerintahan daerah, kepolisian dan tokoh masyarakat maupun budaya.
Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti bukanlah wajah baru di lingkungan Kodam I/Bukit Barisan maupun Pematangsiantar dan Simalungun. Sebelum pindah ke bumi Simalungun, ia menjabat sebagai Komandan Batalyon 100/Prajurit Setia yang berkedudukan di Sei Bingai, Langkat.
Saat menjabat Danyon 100/PS, Letkol Agus diketahui pernah melumpuhkan aksi pembegalan di Binjai pada tahun 2025.
Alumni SMA Negeri 1 Medan ini sempat menjabat sebagai Kasmin Pangdam III/Siliwangi dan Wadan Yonif 122/Tombak Sakti Brigif 7/Rimba Raya.
Jabatan yang pernah diemban :
- Danton II Kipan B 600/R di Balikpapan
- Danton I Kipan B 600/R di Balikpapan
- Dankelas Pusdik Secarcab Pusdik Kodiklatad
- Danki Demlat Pusdikif Pussenif Kodiklatad
- Dankipan A Yonif 614/RPJ di Malinau, Kaltara
- Wadandenma Brigif 7/RR di Deli Serdang
- Kasi 5/Ter Brigif 7/RR di Deli Serdang
- Wadan Yonif 122/Tombak Sakti, Simalungun
- PS Pabandya Ops Kodam III/Siliwangi
- PS Kasmin Pangdam III/Siliwangi
(alj/tribun-medan.com)
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