Panitia Piala AFF U-19 Menghilang Usai Pertandingan, Dicari Pemkab Deli Serdang, Belum Bayar Pajak

INDONESIA VS KAMBOJA : Perebutan tempat ketiga timnas Indonesia melawan timnas Kamboja pada pertandingan Piala AFF U-19, di Stadion Utama Sumatra Utara, Deliserdang, Sabtu (13/6/2026). Saat ini Pemkab Deli Serdang cari-cari panitia Piala AFF U-19 karena belum bayar pajak.

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM- Panitia Penyelenggara Piala AFF U-19 sampai saat ini belum juga membayarkan pajak hiburan kepada Pemkab Deli Serdang.

Meski penyelenggaraan Piala AFF telah berakhir di Stadion Utama Sumatera Utara (SUSU) namun sampai saat ini Pemkab masih belum tahu dimana keberadaan panitia.

Jika tidak beritikad baik untuk membayarkan pajak hiburan ini Pemkab pun berencana untuk langsung berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan.

"Belum (dibayarkan). Kita tunggu sajalah beberapa hari ini bagaimana nanti. Kalau nggak juga (tidak dibayarkan) ya kita koordinasikan sama Kejaksaan.

Ya sabar sajalah, dibayarkannya itu," ujar Kabid Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deli Serdang, M Awal Kurniawan, Senin (15/6/2026).

INDONESIA VS VIETNAM- Pesepakbola timnas Indonesia berusaha melewati kawalan pesepakbola timnas Vietnam pada lanjutan pertandingan grup A Piala AFF U-19, di Stadion Utama Sumatra Utara, Deliserdang, Minggu (7/6/2026). Dibabak pertama timnas Indonesia unggul sementara atas timnas Vietnam dengan skor 1-0. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR (TRIBUN MEDAN/M Daniel Effendi Siregar)

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Informasi yang dihimpun penyelenggaraan Piala AFF U-19 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berakhir, Sabtu (13/6/2026).

Pada sore hari terlebih dahulu dilakukan pertandingan Indonesia melawan Kamboja. Kemudian pada malam harinya final Australia melawan Thailand.

Untuk diketahui pajak hiburan ini adalah pajak yang telah dikenakan panitia kepada para penonton saat proses pembelian tiket.

Besarannya 10 persen dari harga tiket yang dijual.

Karena sudah dikenakan panitia kepada penonton Pemkab pun saat ini terus mengejar potensi pajak yang telah terkumpul oleh panitia.

"Pajak hiburan ini kewenangan kita memang memungutnya bukan Provinsi. Meski sport center (Stadion SUSU) itu aset Provinsi tapi jadi kewenangan daerah untuk mengutip pajak hiburannya. Sama seperti PBB itu kewenangan Kabupaten Kota," kata Awal.

Sejauh ini pihak Pemkab belum mengetahui secara pasti berapa berapa banyak jumlah tiket yang terjual selama pertandingan Piala AFF di SUSU.

Hal ini lantaran sejak awal pertandingan sampai selesai panitia belum dapat ditemui oleh pihak Bapenda Deli Serdang.

Upaya untuk mencari keberadaan panitia pun sudah dilakukan oleh Bapenda mulai dari berkordinasi dengan Dispora Sumut hingga PSSI.

Surat yang dikirimkan oleh Bapenda disebut tidak pernah berbalas dari Dispora Sumut dan PSSI.