Tiga Wanita Ditangkap di Asahan, Bawa 9 Kg Sabu dan Ratusan Liquid Vape Berisi Obat Keras

Satresnarkoba Polres Asahan mengamankan tiga orang wanita di Dusun 5, Sei Apung, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan membawa narkotika jenis sabu-sabu, dan 800 paket liquid Vape berisikan obat keras etomidate.

TRIBUN-MEDAN.COM, KISARAN - Satresnarkoba Polres Asahan mengamankan tiga orang wanita yang diduga kurir narkotika jenis sabu-sabu dan cartridge Vape di Dusun 5, Sungai Apung, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan.

Ketiganya M, KS, dan FD yang merupakan warga Kota Medan yang bertugas membawa barang haram tersebut dari Malaysia ke Medan.

Di Medan, ketiganya akan menyerahkan barang haram tersebut kepada seorang pria yang tidak dikenal.

"Barang dari seberang (Malaysia). Ketiganya diamankan di Sei Apung, Kecamatan Tanjungbalai," kata Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, Senin (15/6/2026).

Lanjutnya, ketiganya disuruh oleh seorang bernama B yang diduga sebagai perantara antara penjual dan pembeli.

"Kronologinya, kami mendapatkan informasi bahwa ada gerak-gerik mencurigakan di sekitar dusun 5 Desa Sei Apung," katanya.

Saat digeledah, petugas menemukan satu buah mobil berisi tiga orang wanita.

"Kami lakukan penggeledahan, dan menemukan sembilan bungkus plastik hijau bertuliskan aksara Cina yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sembilan kilogram," jelas Kapolres Asahan.

Selain itu, ditemukan beberapa bungkus liquid Vape bermerk Lamborghini yang diduga berisikan obat-obatan keras.

"800 liquid Vape berisikan obat keras etomidate. Barang ini rencananya akan dibawa ke Medan untuk diedarkan," katanya.

Kini pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap perkara ini, dan masih melakukan pengembangan untuk mengamankan pelaku utama.

(cr2/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan