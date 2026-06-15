Kanwil Kemenkum Sumut Perkuat Pemahaman Layanan AHU Melalui Forum Komunikasi Masyarakat

Forum Komunikasi Masyarakat terkait layanan hukum dengan tema “Optimalisasi Fungsi Tata Negara dalam Pelayanan Kewarganegaraan, Partai Politik, dan Administrasi Hukum Umum” yang berlangsung di Andaliman Hall pada Jumat (12/6/2026).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terus memperkuat eksistensinya sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat terkait layanan hukum dengan tema “Optimalisasi Fungsi Tata Negara dalam Pelayanan Kewarganegaraan, Partai Politik, dan Administrasi Hukum Umum” yang berlangsung di Andaliman Hall pada Jumat (12/6/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, mahasiswa, serta organisasi kemasyarakatan tersebut dibuka oleh moderator yang kemudian mempersilakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Kortini JM Sihotang, mewakili Kepala Kantor Wilayah untuk menyampaikan sambutan.

Dalam sambutannya, Kortini menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sumut memiliki peran strategis dalam menjembatani masyarakat dengan Ditjen Administrasi Hukum Umum, khususnya pada layanan kewarganegaraan dan tata negara.

Pada kesempatan tersebut, Kortini menjelaskan secara rinci alur pelayanan pewarganegaraan, mulai dari tahapan pengajuan permohonan, verifikasi administrasi, hingga proses penyelesaian yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ia menegaskan bahwa setiap permohonan yang masuk melalui Kantor Wilayah akan dipastikan mendapat tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

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"Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap permohonan terkait kewarganegaraan yang diterima akan kami tindak lanjuti dan koordinasikan dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan secara transparan dan akuntabel," ujar Kortini.

Selain layanan kewarganegaraan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum juga memaparkan fungsi partai politik dalam pelayanan hukum serta mekanisme permohonan pembentukan partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penjelasan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai peran negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara melalui layanan administrasi hukum umum.

Selanjutnya, moderator membuka sesi diskusi interaktif dan mempersilakan Maruli Siahaan untuk menyampaikan materi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari akademisi Universitas Sumatera Utara yang memberikan perspektif akademis mengenai tata negara dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Suasana diskusi berlangsung dinamis dengan antusiasme peserta yang mengajukan berbagai pertanyaan terkait kewarganegaraan, pelayanan administrasi hukum umum, serta peran partai politik dalam sistem ketatanegaraan.

Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Sumut bersama Ditjen AHU menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang mudah diakses, responsif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan diharapkan menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Sumatera Utara. (*)