Kakanwil Kemenkum Sumut Sosialisasikan Posbankum dan Layanan Hukum Digital  

Kakanwil memperkenalkan Super Apps Kementerian Hukum yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform digital.

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Editor: Muhammad Tazli
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IST
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara memfasilitasi pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dengan mengusung tema “Menjamin Kepastian, Menumbuhkan Harapan: Peran Strategis AHU dalam Kehidupan Bermasyarakat.” 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara memfasilitasi pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dengan mengusung tema “Menjamin Kepastian, Menumbuhkan Harapan: Peran Strategis AHU dalam Kehidupan Bermasyarakat.”

Kegiatan yang berlangsung di Aula Arjuna ini menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap berbagai layanan Administrasi Hukum Umum sekaligus mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat., Sabtu (13/06/2026).

Mengawali kegiatan, Anggota DPR RI Komisi XIII, Yasonna H. Laoly, memaparkan perkembangan transformasi digital layanan hukum yang telah dilakukan Kementerian Hukum, khususnya di bidang Administrasi Hukum Umum. Menurutnya, digitalisasi layanan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, menyampaikan bahwa kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat semakin diperkuat dengan telah diresmikannya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara oleh Menteri Hukum Republik Indonesia pada Rabu, 10 Juni 2026 kemarin.

Kehadiran Posbankum tersebut diharapkan dapat menjangkau berbagai persoalan hukum yang sering dihadapi masyarakat, mulai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sengketa pertanahan, hingga tindak pidana pencurian.

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Dalam paparannya, Ignatius juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi masyarakat, salah satunya terkait dualisme regulasi yang kerap menimbulkan kebingungan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran pemerintah untuk memberikan pemahaman hukum sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang tepat.

Selain itu, Kakanwil memperkenalkan Super Apps Kementerian Hukum yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform digital. Inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya transformasi pelayanan publik agar masyarakat dapat memperoleh layanan secara lebih mudah dan efisien.

"Saat ini layanan Kementerian Hukum semakin mudah diakses melalui Super Apps. Namun apabila masyarakat masih membutuhkan informasi ataupun pendampingan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara selalu terbuka untuk memberikan pelayanan secara langsung," ujar Ignatius.

Pada sesi diskusi yang dipandu moderator, salah seorang peserta menanyakan mekanisme penanganan apabila masyarakat menghadapi suatu permasalahan hukum dan bagaimana peran Posbankum dalam membantu penyelesaiannya.

Menanggapi hal tersebut, Ignatius menjelaskan bahwa Posbankum menjadi garda terdepan dalam memberikan konsultasi dan informasi hukum kepada masyarakat. Apabila permasalahan memerlukan pendampingan lebih lanjut, masyarakat akan diarahkan sesuai mekanisme bantuan hukum yang berlaku.

Kegiatan yang diikuti oleh berbagai unsur masyarakat tersebut berlangsung dengan lancar. Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Sumut kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memperluas akses terhadap keadilan di Sumatera Utara. (*)

Sumber: Tribun Medan
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