Kanwil Kemenkum Sumut Ikuti Entry Meeting Monitoring dan Evaluasi RKT Reformasi Birokrasi B-06 2026

Kegiatan ini sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum

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Editor: Muhammad Tazli
zoom-inlihat foto Kanwil Kemenkum Sumut Ikuti Entry Meeting Monitoring dan Evaluasi RKT Reformasi Birokrasi B-06 2026
IST
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti kegiatan Entry Meeting Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) Triwulan II (B-06) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Senin, 15 Juni 2026. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti kegiatan Entry Meeting Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) Triwulan II (B-06) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Senin, 15 Juni 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan arahan dari Inspektur Wilayah II serta Kepala Biro Perencanaan yang menyampaikan pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi RKT-RB sebagai instrumen pengendalian dan pengukuran keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing satuan kerja.

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Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti penjelasan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi RKT-RB yang disampaikan oleh Koordinator Inspektorat Wilayah II.

Pembahasan mencakup mekanisme pelaksanaan evaluasi, pemenuhan dokumen pendukung, serta langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh satuan kerja dalam memastikan ketercapaian target Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026. Kegiatan ditutup setelah seluruh rangkaian Entry Meeting Monitoring dan Evaluasi RKT-RB B-06 selesai dilaksanakan. (*)

Sumber: Tribun Medan
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Reformasi Birokrasi
Kakanwil Kementerian Hukum Sumut Ignatius Manganta
Kanwil Kemenkum Sumut
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