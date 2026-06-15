Perkuat Perlindungan Inovasi, Kanwil Kemenkum Sumut Jalin Kerja Sama dengan Kampus IBBI

Kolaborasi ini sebagai landasan hukum utama dalam memfasilitasi pelindungan menyeluruh terhadap berbagai hasil riset, kreativitas, serta inovasi

Tayang:
Editor: Muhammad Tazli
zoom-inlihat foto Perkuat Perlindungan Inovasi, Kanwil Kemenkum Sumut Jalin Kerja Sama dengan Kampus IBBI
IST
Prosesi penandatanganan dokumen PKS ini dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, bersama Rektor Universitas IBBI di Ruang Smart Class Universitas IBBI, Kota Medan, Senin (15/06/2026). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas IBBI Medan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Penguatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Prosesi penandatanganan dokumen PKS ini dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, bersama Rektor Universitas IBBI di Ruang Smart Class Universitas IBBI, Kota Medan, Senin (15/06/2026).

Kolaborasi ini difungsikan sebagai landasan hukum utama dalam memfasilitasi pelindungan menyeluruh terhadap berbagai hasil riset, kreativitas, serta inovasi yang lahir di lingkungan kampus.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Sumut Ikuti Entry Meeting Monitoring dan Evaluasi RKT Reformasi Birokrasi B-06 2026

 

Melalui sinergi ini, Kanwil Kemenkum Sumut berkomitmen memberikan pendampingan regulasi agar aset intelektual civitas akademika mendapatkan legitimasi hukum yang kuat. Langkah ini diambil guna memastikan hak moral maupun hak ekonomi para penemu dan pencipta di lingkungan perguruan tinggi dapat terlindungi dengan optimal.

Selain peresmian hubungan kerja sama, pertemuan ini juga difokuskan untuk mendorong pembentukan dan optimalisasi Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di dalam struktur Universitas IBBI. Keberadaan Sentra KI ini diproyeksikan menjadi perpanjangan tangan yang mempermudah proses inventarisasi, edukasi, hingga pendaftaran hak cipta, merek, maupun paten atas karya-karya potensial milik mahasiswa dan dosen.

Melalui penguatan ekosistem tersebut, diharapkan iklim penelitian di Universitas IBBI semakin memikat dan mampu berkontribusi nyata bagi perkembangan kekayaan intelektual di wilayah Sumatera Utara. (*)

Sumber: Tribun Medan
Tags
Kakanwil Kementerian Hukum Sumut Ignatius Manganta
Kanwil Kemenkum Sumut
Kementerian Hukum Sumut
Rekomendasi untuk Anda
Baca Juga
Video Pilihan
Personel Brimob Polri Bersenjata Lengkap Jaga Bundaran HI: Demo secara Damai, Jangan Melawan Petugas
Personel Brimob Polri Bersenjata Lengkap Jaga Bundaran HI: Demo secara Damai, Jangan Melawan Petugas
Ikuti kami di

Berita Terkini

Update Jadwal & Skor
Grup E - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 00:00 WIB
Germany
Jerman
7 - 1
Curacao
Curacao
Grup F - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 03:00 WIB
Netherlands
Belanda
2 - 2
Japan
Jepang
Grup E - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 06:00 WIB
Ivory Coast
Pantai Gading
1 - 0
Ecuador
Ekuador
Grup F - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 09:00 WIB
Sweden
Swedia
5 - 1
Tunisia
Tunisia
Grup H - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 23:00 WIB
Spain
Spanyol
VS
Cape Verde
Tanjung Verde
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Berita Populer

Memuat video…
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan