Perkuat Perlindungan Inovasi, Kanwil Kemenkum Sumut Jalin Kerja Sama dengan Kampus IBBI

Prosesi penandatanganan dokumen PKS ini dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, bersama Rektor Universitas IBBI di Ruang Smart Class Universitas IBBI, Kota Medan, Senin (15/06/2026).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas IBBI Medan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Penguatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Prosesi penandatanganan dokumen PKS ini dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, bersama Rektor Universitas IBBI di Ruang Smart Class Universitas IBBI, Kota Medan, Senin (15/06/2026).

Kolaborasi ini difungsikan sebagai landasan hukum utama dalam memfasilitasi pelindungan menyeluruh terhadap berbagai hasil riset, kreativitas, serta inovasi yang lahir di lingkungan kampus.

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Melalui sinergi ini, Kanwil Kemenkum Sumut berkomitmen memberikan pendampingan regulasi agar aset intelektual civitas akademika mendapatkan legitimasi hukum yang kuat. Langkah ini diambil guna memastikan hak moral maupun hak ekonomi para penemu dan pencipta di lingkungan perguruan tinggi dapat terlindungi dengan optimal.

Selain peresmian hubungan kerja sama, pertemuan ini juga difokuskan untuk mendorong pembentukan dan optimalisasi Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di dalam struktur Universitas IBBI. Keberadaan Sentra KI ini diproyeksikan menjadi perpanjangan tangan yang mempermudah proses inventarisasi, edukasi, hingga pendaftaran hak cipta, merek, maupun paten atas karya-karya potensial milik mahasiswa dan dosen.

Melalui penguatan ekosistem tersebut, diharapkan iklim penelitian di Universitas IBBI semakin memikat dan mampu berkontribusi nyata bagi perkembangan kekayaan intelektual di wilayah Sumatera Utara. (*)