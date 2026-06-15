Pimpin Apel, Kakanwil Kemenkum Sumut Tekankan Integritas Layanan Publik & Akselerasi Target Kinerja

Kakanwil Kemenkum Sumut Ignatius Mangantar Tua Silalahi menyerahkan penghargaan Pegawai Teladan kepada salah seorang pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, memimpin apel pagi yang diikuti oleh para Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Senin (15/06/2026).

Dalam arahannya, Kakanwil menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan kerja sama yang telah ditunjukkan dalam menyukseskan rangkaian kegiatan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara yang beberapa waktu lalu diresmikan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan hasil dari soliditas dan kolaborasi seluruh unsur di Kantor Wilayah.

Selanjutnya, Ignatius menyoroti program strategis Kementerian Hukum bertajuk “Pasti Ada Solusi”, yang menjadi sarana komunikasi langsung antara masyarakat dengan penyelenggara layanan. Melalui program tersebut, Menteri Hukum RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan di pusat maupun daerah dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan hukum dan pelayanan publik.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kakanwil menginstruksikan seluruh jajaran agar semakin meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat pengawasan, khususnya pada layanan Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan pengawasan terhadap profesi notaris. Ia juga mengingatkan seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga integritas, bekerja secara cepat dan responsif, serta mengedepankan etika sebagai Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

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Selain itu, Kakanwil mengingatkan bahwa Rapat Koordinasi yang melibatkan unsur pimpinan akan dilaksanakan pada 2 Juli mendatang. Oleh karena itu, seluruh satuan kerja diminta segera merampungkan pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja, serta realisasi penyerapan anggaran hingga bulan Juni paling lambat pada minggu ketiga bulan ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil juga menyerahkan penghargaan Pegawai Teladan kepada salah seorang pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan.

Selain itu, penghargaan dan plakat kenang-kenangan turut diberikan kepada para peserta magang dari Kementerian Ketenagakerjaan yang telah menyelesaikan masa magangnya sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi mereka dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Kantor Wilayah.

Melalui apel pagi ini, Kakanwil berharap seluruh jajaran terus menjaga semangat kebersamaan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dapat terus memberikan pelayanan hukum yang berkualitas serta menjawab harapan masyarakat secara optimal. (*)