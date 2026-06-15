Kalapas Labuhan Ruku Sebut Tudingan yang Disampaikan Pendemo Tak Benar dan Tak Memiliki Dasar Bukti

LAPAS LABUHANRUKU - Masyarakat melakukan aksi unjukrasa didepan kantor Lapas Labuhanruku, Senin (15/6/2026). Pertanyakan soal kematian seorang tahanan, hingga adanya dugaan masuknya wanita penghibur ke dalam lapas.

TRIBUN-MEDAN.co,, LIMAPULUH - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Labuhanruku menyebut tudingan demonstran yang datang ke kantornya pada Senin (15/6/2026) tidak benar.

Delapan tuntutan massa aksi yakni, dugaan adanya peredaran narkotika, kematian warga binaan, penggunaan telepon genggam ilegal, masuknya wanita penghibur, pungutan liar, keterbatasan akses informasi publik, lemahnya pengawasan dan pembinaan warga binaan, serta dugaan makanan warga binaan yang tidak memenuhi standar.

Kalapas Klas II A Labuhanruku, Hamdani Hasibuan mengaku bahwa dirinya tetap menghormati hak demokrasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dimuka umum.

Namun, ia membantah seluruh tudingan yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa yang berbondong-bondong datang ke kantornya tersebut.

"Setiap warga negara memiliki hak menyampaikan aspirasinya di muka umum.ininadalah bentuk hak demokrasi masyarakat. Namun, seluruh dugaan pelanggan yang disampaikan tidak benar, dan tidak sesuai dengan kondisi faktual yang ada dilapangan," terang Hamdani kepada tribun-medan.com melalui telepon seluler.

Terkait dugaan peredaran narkoba, dirinya menjelaskan pihak lapas memiliki komitmen kuat untuk memberantas narkotika. Serta jajarannya secara rutin melaksanakan razia kamar hunian minimal dua kali dalam satu pekan.

"Kami berkolaborasi dengan pihak penegak hukum, masyarakat untuk melakukan razia. Serta melakukan tes urine terhadap petugas dan warga binaan sebagai bentuk deteksi dini," katanya.

Katanya, dugaan penggunaan telepon genggam ilegal dan keluar masuknya pihakuar tanpa pengawasan, ia menampik hal tersebut. Sebab, menurutnya,apas telah menerapkan pengawasan berlapis dan pemantauan cctv.

"Kami menyediakan wartelsuspas yang legal untuk memenuhi kebutuhan komunikasi warga binaan dengan keluarga. Karena itu, kami menampik adanya penggunaan telepon genggam secara ilegal," ungkapnya.

Disinggung terkait adanya praktik pungutan liar dan jual-beli fasilitas kamar hunian, dirinya mengaku seluruh kamar hunian diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya.

"Kualitas makan warga binaan pihak lapas memastikan menyediakan sesuai dengan standar operasional prosedur dengan memperhatikan bahan baku, proses pengolahan, dan penyajian yang layak. Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan lapas juga rutin mempublikasikan melalui media sosial resmi kami sebagai bentuk keterbukaan kami kepada masyarakat," terangnya.

Sedangkan untuk kematian tahanan tersebut, Hamdi mengaku peristiwa tersebut telah diklarifikasi secara terbuka.

Ia menilai, delapan dugaan tersebut tidak memiliki dasar bukti yang kuat dan masih berupa dugaan yang belum terverifikasi. Hamdi menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas pemasyarakatan yang profesional, transparan dan akuntabel.

(cr2/tribun-medan.com)

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