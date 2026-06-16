Wabup Deli Serdang Diduga Mendapat Teror, Rumah Ditembak dan Buat Kaca Jendela Bolong

DITEMBAK : Seorang wartawan mengamati jendela rumah Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo yang ditembak OTK, Senin (15/6/2026). Kasus ini masih diselidiki pihak kepolisian.

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM- Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo diduga mendapat teror dari orang tidak dikenal (OTK).

Rumah dinasnya yang berada di komplek perkantoran Bupati Deli Serdang diduga ditembak.

Kaca jendela kamarnya bolong diduga terkena proyektil peluru.

Kasus ini sudah dilaporkan Lom Lom kepada pihak kepolisian.

Polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus ini.

Informasi yang dihimpun tim Inafis Polresta Deli Serdang pun sudah turun ke lokasi melakukan olah TKP, Senin (15/6/2026) malam.

Saat diwawancarai awak media, Lom Lom mengaku tau kejadian ini Minggu (14/6/2026) malam sekira pukul 22:00 WIB.

Saat itu dirinya baru saja pulang dari kunjungan kerja di Kecamatan STM Hulu. Begitu masak kamar dirinya melihat ada pecahan kaca.

"Praduga ditembak dari luar. Saya ketahui kurang lebih jam 10 malam, masuk ke kamar saya mendapati pecahan kaca di lantai tidak jauh dari jendela dan ada dua pecahan kaca yang besar, saya taruh disudut," ujar Lom Lom

Lom Lom yang merupakan kader Partai Gerindra ini bilang saat itu juga dirinya sempat mencari-cari proyektil.

Namun sejauh ini belum ada ia temukan. Dijelaskan lokasinya itu persis bersebelahan dengan tempat tidurnya.

"Kebetulan jendela itu bersebelahan dengan tempat tidur saya. Begitu kejadian saya memberi tahu istri yang sedang melaksanakan ibadah haji dan Kepala Bagian rumah tangga rumah dinas," kata Lom Lom.

Lom Lom yakin tidak mungkin ada dugaan peluru nyasar dikarenakan posisi rumah dinas itu dikelilingi tembok yang tingginya 2,5 meter.

"Kalau menurut saya ini peluru nyasar tidak mungkin karena tembok melingkari rumah dinas cukup tinggi kurang lebih dua meter setengah. Kumungkinan besar ada motifnya intimidasi, mengganggu pejabat negara," bilangnya.

Lom Lom pun berharap kepada pihak Polresta Deliserdang untuk dapat mengungkap kejadian ini. Ia bilang semua keterangan sudah ia sampaikan kepada polisi.