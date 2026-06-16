Sumut Terkini
Edarkan Ganja, Panji Tarigan Ditangkap di Patumbak, 50 Bungkus Ganja Kering Disita
Usai ditangkap, tersangka Panji mengaku memperoleh barang haram dari bandar diatasnya lagi bernama Yudha.
Penulis: Fredy Santoso | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut menggerebek rumah yang dijadikan tempat peredaran narkoba jenis ganja, di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.
Satu orang bandar narkoba bernama Panji Syahputra Tarigan (25), warga asal Jalan Huta Rakyat, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi ditangkap.
Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan, dari penggerebekan yang dilakukan pada 10 Juni kemarin, pihaknya menemukan 50 bungkus plastik klip ganja kering siap edar, total berat 88.91 gram.
"Kami mengamankan tersangka kepemilikan narkotika jenis ganja sebanyak 50 paket plastik klip bening berisi ganja,"kata Kombes Andy Arisandi, Selasa (16/6/2026).
Usai ditangkap, tersangka Panji mengaku memperoleh barang haram dari bandar diatasnya lagi bernama Yudha.
Namun, ketika Polisi hendak menangkapnya sudah melarikan diri.
Saat ini, tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Sumut guna proses lebih lanjut.
Begitu juga dengan pemasoknya, masih diburu untuk mengusut jaringan peredaran ganja.
"Kami terus menyelidiki kasus ini," katanya.
(Cr25/Tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
ganja
Panji Tarigan
|Ribuan Penonton Padati Konser Penutup Trail of The Kings 2026, Bupati Apresiasi Dukungan Masyarakat
|Kepala Puskesmas di Simalungun Janjikan Sesama ASN Dapat Jabatan Usai Setoran Rp 60 Juta
|Wabup Deli Serdang Diduga Mendapat Teror, Rumah Ditembak dan Buat Kaca Jendela Bolong
|Vape Dilarang di Lingkungan Pemprov Sumut, Ada Sanksi Jika Melanggar
|Gubsu Bobby Nasution Larang ASN dan Pegawai BUMD di Sumut Gunakan Vape
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.