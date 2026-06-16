Sumut Terkini

Edarkan Ganja, Panji Tarigan Ditangkap di Patumbak, 50 Bungkus Ganja Kering Disita

Usai ditangkap, tersangka Panji mengaku memperoleh barang haram dari bandar diatasnya lagi bernama Yudha.

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Penulis: Fredy Santoso | Editor: Ayu Prasandi
zoom-inlihat foto Edarkan Ganja, Panji Tarigan Ditangkap di Patumbak, 50 Bungkus Ganja Kering Disita
IST
Tampang Panji Tarigan (25), bandar ganja di Kecamatan Patumbak, usai ditangkap Polisi, Selasa (16/6/2026). Polisi mengamankan barang bukti 50 paket ganja kering siap edar. 

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut menggerebek rumah yang dijadikan tempat peredaran narkoba jenis ganja, di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Satu orang bandar narkoba bernama Panji Syahputra Tarigan (25), warga asal Jalan Huta Rakyat, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi ditangkap.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan, dari penggerebekan yang dilakukan pada 10 Juni kemarin, pihaknya menemukan 50 bungkus plastik klip ganja kering siap edar, total berat 88.91 gram.

"Kami mengamankan tersangka kepemilikan narkotika jenis ganja sebanyak 50 paket plastik klip bening berisi ganja,"kata Kombes Andy Arisandi, Selasa (16/6/2026).

Usai ditangkap, tersangka Panji mengaku memperoleh barang haram dari bandar diatasnya lagi bernama Yudha.

Namun, ketika Polisi hendak menangkapnya sudah melarikan diri.

Saat ini, tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Sumut guna proses lebih lanjut.

Begitu juga dengan pemasoknya, masih diburu untuk mengusut jaringan peredaran ganja.

"Kami terus menyelidiki kasus ini," katanya.

(Cr25/Tribun-medan.com)

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Sumber: Tribun Medan
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Panji Tarigan
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