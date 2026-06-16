Viral di Medsos, Besi Tower Telekomunikasi di Kota Binjai Dicuri, Polisi: Pelaku Lebih dari 1 Orang

PENCURIAN - Kondisi besi tower telekomunikasi dicuri di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, Selasa (16/6/2026).

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Beredar viral di media sosial, video besi tower telekomunikasi yang berada di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, dicuri.

Amatan wartawan melihat video yang diunggah akun Facebook Trilon Syahputra, tampak pada bagian atas besi tower sudah hilang separuh.

Padahal, kondisi tower tersebut sangat tinggi. Namun tak membuat pencuri besi tersebut gentar dan tetap melancarkan aksinya.

Tak hanya itu, keberadaan tower itu dikelilingi pemukiman warga.

Gitupun polisi saat ini tengah mencari pelaku yang mencuri besi tower telekomunikasi.

“Rayap besi naik level, tower telekomunikasi di Binjai diduga jadi sasaran,” demikian narasi akun yang mengunggah video tersebut.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Hizkia Siagian membenarkan peristiwa pencurian besi tower telekomunikasi itu.

Hizkia mengatakan, tower itu terletak di Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat.

"Senin kemarin, sudah ada pihak perusahaan yang membuat laporan ke Binjai Barat terkait dugaan pencurian besi tower itu,” ujar Hizkia, Selasa (16/6/2026).

Lanjut Hizkia, berdasarkan informasi dari pelapor, bahwa tower itu sudah tidak aktif sehingga minim penjagaan dan tinggal menunggu waktu untuk dirobohkan.

Gitu pun, adanya laporan pencurian besi tower, personel pun melakukan penyelidikan.

“Ya pastinya kami cek TKP, periksa saksi, dan CCTV sekitar. Sejauh ini kami menduga pelaku lebih dari satu orang,” kata Hizkia.

Sedangkan itu, beragam komentar pun dilontarkan oleh netizen yang menyaksikan video tower telekomunikasi yang dicuri.

"Bentar lagi satelit luar angkasa di gas orang itu, punya Elon Musk," tulis akun Febri Hasiholan.

"Salut saya, antara lapar dan candu," tulis akun Galung Lung.

(cr23/tribun-medan.com)

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