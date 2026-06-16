Breaking News
FERDINAND Hutahean Keceplosan Bocorkan Soal Alat Pelacak di Mobil Tiyo Ardianto Ketua BEM UGM

Sumut Terkini

Jemput Barang di Perairan Malaysia, Nelayan Nyambi Jadi Kurir 10 Kg Sabu Ditangkap di Tengah Laut

Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 Kilogram diamankan dalam operasi yang dilakukan di tengah laut.

Tayang:
Penulis: Fredy Santoso | Editor: Ayu Prasandi
zoom-inlihat foto Jemput Barang di Perairan Malaysia, Nelayan Nyambi Jadi Kurir 10 Kg Sabu Ditangkap di Tengah Laut
IST
Momen personel Ditresnarkoba Polda Sumut menangkap Erwin, kurir narkoba sabu-sabu seberat 10 Kilogram usai ditangkap, Selasa (16/6/2026). Tersangka mengaku mengambil narkoba di perairan laut Malaysia, dan dibawa ke Indonesia. 

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Tim Khusus (Timsus) Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Bea Cukai, dan Polres Tanjung Balai menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu.

Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 Kilogram diamankan dalam operasi yang dilakukan di tengah laut.

Dalam pengungkapan ini, satu orang tersangka bernama Erwin alias Kewel (42), berprofesi sebagai nelayan, warga Jalan Elang, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, ditangkap.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan, pengungkapan dilakukan pada Senin 1 Juni, di Perairan Asahan, Kabupaten Asahan, sekira pukul 06:00 WIB.

Awalnya, mereka mendapat informasi adanya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu dari negara Malaysia, masuk ke Indonesia melalui jalur laut.

Kemudian, Polda Sumut, bersama Bea Cukai Teluk Nibung, dan Polres Tanjung Balai bergerak melakukan patroli di tengah laut menggunakan kapal Bea Cukai.

Begitu melihat kapal target, langsung dicegat dan digeledah.

Alhasil, Polisi menemukan barang bukti sabu-sabu yang dikemas menggunakan kemasan teh China.

"Kemudian dilakukan penangkapan dan dapat 10 bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan total 10 kg dalam teh China,"kata Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi, Selasa (16/6/2026).

Berdasarkan pengakuan tersangka usai ditangkap, ia baru saja mengambil narkoba di perairan negara Malaysia.

Rencananya, barang haram tersebut akan dibawa ke Tanjung Balai, dan kemudian dikirim kembali melalui jalur darat ke Kota Medan.

Saat ini, Polisi masih mendalami jaringan peredaran narkoba, baik gudang penyimpanan, dan lokasi titik akhir narkoba akan dikirim.

"Yang bersangkutan itu mengaku dari Malaysia Jaringan Malaysia, Tanjung Balai dan Medan," katanya.

(Cr25/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribun Medan
Tags
Perairan Malaysia
kurir sabu
nelayan
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Sumut Terkini
Video Pilihan
Penampakan Plafon Kantor Bupati Sigi Ambruk & Berserakan seusai Gempa M 6,7 Guncang Palu
Penampakan Plafon Kantor Bupati Sigi Ambruk & Berserakan seusai Gempa M 6,7 Guncang Palu
Ikuti kami di

Berita Terkini

Update Jadwal & Skor
Grup G - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 02:00 WIB
Belgium
Belgia
1 - 1
Egypt
Mesir
Grup H - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 05:00 WIB
Saudi Arabia
Arab Saudi
1 - 1
Uruguay
Uruguay
Grup G - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 08:00 WIB
Iran
Iran
2 - 2
New Zealand
Selandia Baru
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Berita Populer

Memuat video…
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan