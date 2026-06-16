Jemput Barang di Perairan Malaysia, Nelayan Nyambi Jadi Kurir 10 Kg Sabu Ditangkap di Tengah Laut

Momen personel Ditresnarkoba Polda Sumut menangkap Erwin, kurir narkoba sabu-sabu seberat 10 Kilogram usai ditangkap, Selasa (16/6/2026). Tersangka mengaku mengambil narkoba di perairan laut Malaysia, dan dibawa ke Indonesia.

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Tim Khusus (Timsus) Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Bea Cukai, dan Polres Tanjung Balai menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu.

Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 Kilogram diamankan dalam operasi yang dilakukan di tengah laut.

Dalam pengungkapan ini, satu orang tersangka bernama Erwin alias Kewel (42), berprofesi sebagai nelayan, warga Jalan Elang, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, ditangkap.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan, pengungkapan dilakukan pada Senin 1 Juni, di Perairan Asahan, Kabupaten Asahan, sekira pukul 06:00 WIB.

Awalnya, mereka mendapat informasi adanya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu dari negara Malaysia, masuk ke Indonesia melalui jalur laut.

Kemudian, Polda Sumut, bersama Bea Cukai Teluk Nibung, dan Polres Tanjung Balai bergerak melakukan patroli di tengah laut menggunakan kapal Bea Cukai.

Begitu melihat kapal target, langsung dicegat dan digeledah.

Alhasil, Polisi menemukan barang bukti sabu-sabu yang dikemas menggunakan kemasan teh China.

"Kemudian dilakukan penangkapan dan dapat 10 bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan total 10 kg dalam teh China,"kata Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi, Selasa (16/6/2026).

Berdasarkan pengakuan tersangka usai ditangkap, ia baru saja mengambil narkoba di perairan negara Malaysia.

Rencananya, barang haram tersebut akan dibawa ke Tanjung Balai, dan kemudian dikirim kembali melalui jalur darat ke Kota Medan.

Saat ini, Polisi masih mendalami jaringan peredaran narkoba, baik gudang penyimpanan, dan lokasi titik akhir narkoba akan dikirim.

"Yang bersangkutan itu mengaku dari Malaysia Jaringan Malaysia, Tanjung Balai dan Medan," katanya.

(Cr25/Tribun-medan.com)

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