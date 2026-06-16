Di Depan Menteri Sosial, Siswa SR Tampilkan Pidato Tiga Bahasa hingga Karate

OPEN HOUSE SEKOLAH RAKYAT- Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyapa siswa saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 2 Medan, Senin (15/6/2026). Kegiatan ini menjadi ajang bagi calon siswa dan orang tua untuk melihat langsung proses pendidikan, pengasuhan, serta perkembangan karakter siswa di Sekolah Rakyat.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak masyarakat, khususnya calon siswa dan orangtua, melihat langsung proses pendidikan di Sekolah Rakyat melalui kegiatan Open House yang digelar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 2 Medan, Senin (15/6/2026).

Menurut Gus Ipul, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui secara langsung sistem pembelajaran, pola pengasuhan, hingga perkembangan karakter siswa selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.

“Dulunya anak-anak ini tidak seperti sekarang. Lebih disiplin, percaya diri, pintar, dan optimis menghadapi masa depan. Ini hal yang kita syukuri bersama,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, Open House sengaja digelar agar calon siswa dan orangtua memperoleh gambaran utuh mengenai lingkungan pendidikan yang akan ditempuh anak-anak mereka, termasuk suasana belajar dan kehidupan di asrama.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menegaskan tiga hal yang tidak boleh terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat, yakni perundungan, kekerasan seksual mau pun fisik, serta intoleransi.

“Tidak boleh menghina siapa pun, meremehkan dan merendahkan siapa pun. Tidak boleh ada kekerasan seksual atau kekerasan fisik. Tidak boleh ada intoleransi,” tegasnya.

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Sebanyak 75 calon siswa beserta orangtua hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka menyaksikan berbagai penampilan siswa, mulai dari tari tradisional, karate, pidato tiga bahasa, paduan suara hingga pembacaan puisi.

Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Karena itu, siswa tidak hanya dibekali kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan keterampilan yang dapat menjadi bekal masa depan.

“Lulusan Sekolah Rakyat di masa mendatang ada yang jadi guru, ada yang jadi seniman. Pokoknya jadi apa pun dengan keterampilan yang cukup. Itulah harapan Bapak Presiden,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah membangun gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Secara nasional, terdapat 104 titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen.

Khusus di Kota Medan, Sekolah Rakyat permanen nantinya akan menampung 270 siswa yang terdiri dari 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.

Suasana haru mewarnai dialog antara Menteri Sosial dengan orangtua calon siswa. Ridha Aritona, orangtua dari Jessica Putri Sirait, mengaku, berharap anaknya bisa memperoleh pendidikan berkualitas meski kondisi ekonomi keluarga terbatas.

Ia mengatakan, selama ini bekerja sebagai pengemudi ojek online dengan pendapatan yang tidak menentu.

“Besar harapan saya, anak saya sekolah berkualitas dengan keadaan tidak mampu menyekolahkan dan memberikan les. Harapan besar dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, jangan seperti kehidupan saya,” katanya sambil menahan tangis.

Hal serupa disampaikan Riantika, ibu dari Fahrizky. Ia bersyukur anaknya mendapat kesempatan menjadi calon siswa Sekolah Rakyat setelah sempat putus sekolah saat duduk di kelas VI SD.