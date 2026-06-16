Sosok Lom Lom Suwondo Wabup Deliserdang Diteror, Jendela Kamarnya Ditembaki Saat Pulang Kunker

WABUP DELISERDANG: Sosok Lom Lom Suwondo Wakil Bupati Deliserdang yang diduga diteror orang tak dikenal (OTK). Hal ini bermula saat rumah dinasnya yang berada di Kompleks Perkantoran Bupati Deliserdang diduga ditembak tepat di bagian jendela kamarnya.

TRIBUN-MEDAN.COM – Inilah sosok Lom Lom Suwondo Wakil Bupati Deliserdang yang diduga diteror orang tak dikenal (OTK).

Adapun sosok Wabup Deliserdang Lom Lom Suwondo tengah menjadi sorotan.

Lom Lom Suwondo diduga diduga mendapat teror dan intimidasi dari orang tidak dikenal (OTK).

Hal ini bermula saat rumah dinasnya yang berada di Kompleks Perkantoran Bupati Deliserdang diduga ditembak.

Kaca jendela kamarnya bolong diduga terkena proyektil peluru.

DITEMBAK : Seorang wartawan mengamati jendela rumah Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo yang ditembak OTK, Senin (15/6/2026). Kasus ini masih diselidiki pihak kepolisian. (TRIBUN MEDAN)

Lantas, siapa sosok Lom Lom Suwondo?

Lom Lom Suwondo merupakan Wakil Bupati Deli Serdang masa jabatan 2025-2030.

Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara.

Pada Pilbup Deli Serdang 2024, ia mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Deli Serdang masa jabatan 2025–2030 mendampingi Asri Ludin Tambunan.

Pasangan calon ini berhasil unggul dengan meraih 229.242 suara, atau 51,2 persen dari total suara sah.

Baca juga: Ribuan Masyarakat Belawan Ramaikan Pawai Obor dan Tabligh Akbar Sambut 1 Muharram 1448 H

Terkini mengenai dugaan teror yang dialaminya sudah dilaporkan Lom Lom kepada pihak kepolisian dan masih dilakukan penyelidikan.

Informasi yang dihimpun, Tim Inafis Polresta Deliserdang pun sudah turun ke lokasi melakukan olah TKP, Senin (15/6/2026) malam.

Saat diwawancarai awak media, Lom Lom mengaku tau kejadian ini Minggu (14/6/2026) malam sekira pukul 22.00 WIB.

Saat itu ia baru saja pulang dari kunjungan kerja di Kecamatan STM Hulu.

Begitu masak kamar, ia melihat ada pecahan kaca.