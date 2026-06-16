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HEBOH Rayap Besi Naik Level, Tower Telekomunikasi di Binjai Dimaling Sampai Sudah Hilang Separuh

Tak main-main, besi tower telekomunikasi di Binjai yang begitu sangat tinggi itu diduga dimaling sampai hilang separuh

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Editor: Angel aginta sembiring
zoom-inlihat foto HEBOH Rayap Besi Naik Level, Tower Telekomunikasi di Binjai Dimaling Sampai Sudah Hilang Separuh
Instagram
BESI DICURI - Potongan gambar dari video bernarasi besi tower telekomunikasi dicuri rayap besi di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara viral di media sosial.(Dok akun instagram @medancyber) 

TRIBUN-MEDAN.COM – Heboh rayap besi naik level di Binjai, Sumatera Utara.

Adapun baru-baru ini viral narasi rayap besi naik level setelah besi tower telekomunikasi di Binjai diduga dicuri.

Tak main-main, besi tower telekomunikasi di Binjai itu diduga dimaling sampai hilang separuh.

Meskipun kondisi tower tersebut sangat tinggi, ternyata tak membuat rayap besi tersebut gentar.

Video besi tower telekomunikasi yang berada di Binjai dicuri itupun sontak viral di media sosial.

Amatan wartawan dari video yang diunggah akun Facebook Trilon Syahputra, tampak pada bagian atas besi tower sudah hilang separuh.

Tak hanya itu, keberadaan tower itu dikelilingi pemukiman warga.  

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“Rayap besi naik level, tower telekomunikasi di Binjai diduga jadi sasaran,” demikian narasi akun yang mengunggah video tersebut. 

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hizkia Siagian membenarkan peristiwa pencurian besi tower telekomunikasi itu. 

Hizkia mengatakan, tower itu terletak di Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat. 

"Senin kemarin, sudah ada pihak perusahaan yang membuat laporan ke Binjai Barat terkait dugaan pencurian besi tower itu,” ujar Hizkia, Selasa (16/6/2026). 

Lanjut Hizkia, berdasarkan informasi dari pelapor, bahwa tower itu sudah tidak aktif sehingga minim penjagaan dan tinggal menunggu waktu untuk dirobohkan. 

Gitu pun, adanya laporan pencurian besi tower, personel pun melakukan penyelidikan. 

“Ya pastinya kami cek TKP, periksa saksi, dan CCTV sekitar.

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Sejauh ini kami menduga pelaku lebih dari satu orang,” kata Hizkia. 

Sumber: Tribun Medan
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