Daftar Nama 17 Pejabat Baru di Pemkab Taput dari Kabag, Sekretaris Hingga Kabid yang Baru Dilantik

JALANI PELANTIKAN- Sebanyak 17 pejabat baru di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara saat diambil sumpahnya dalam momen pelantikan, Senin (15/6/2026) di Aula Martua, Kantor Bupati Taput, Kabupaten Taput. Mereka terdiri dari Kabag, Sekretaris dan Kabid.

TRIBUN-MEDAN.COM,- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) kini memiliki 17 pejabat baru yang terdiri dari Kepala Bagian, Sekretaris, dan Kepala Bidang.

Ke 17 pejabat baru Pemkab Taput itu dilantik pada Senin, 15 Juni 2026 di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara.

"Penempatan ini didasarkan pada portofolio, pengalaman kerja, kemampuan berkoordinasi, serta kualitas komunikasi dengan pimpinan dan rekan kerja," kata Wakil Bupati (Wabup) Taput Deni Lumbantoruan, saat memimpin pelantikan.

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Ia mengatakan, pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 100.3.3.2/313/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Jonius Hutabarat.

Atas nama Bupati Taput, Deni menekankan agar seluruh pejabat yang baru dilantik bekerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya.

Ia secara khusus menyoroti pentingnya merevitalisasi peran Sekretaris Dinas/Badan sebagai penghubung strategis antara pimpinan dan jajaran staf pada perangkat daerah.

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‎“Fungsi Sekretaris jangan hanya administratif semata. Harus menjadi jembatan utama agar kebijakan pimpinan bisa tersalurkan efektif sampai ke tingkat pelaksana,” kata Deni.

Berikut ini adalah daftar nama 17 pejabat baru Pemkab Taput yang baru saja dilantik.

Mereka terdiri dari Kabag, Sekretaris dan Kabid.

‎1. Verawati K Purba menjabat sebagai Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setdakab Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Kepala Bagian Umum Setdakab Taput.

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2. Fajar Meningsing Gultom menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setdakab Tapanuli Utara.

3. Eben Ezer Sitanggang menjabat sebagai Sekretaris Satuan Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Kepala Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara.

4. Frans Judika B Pasaribu menjabat sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara.

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5. Pommer Morjut Hutabarat menjabat sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana Wilayah dan Tata Ruang pada Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

6. Misael H Simamora menjabat sebagai Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana Wilayah dan Tata Ruang pada Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.