SIASAT Licik Erwin Selundupkan 10 Kilogram Sabu ke Tanjung Balai, Dibungkus dalam Kemasan Teh China

NELAYAN NYAMBI KURIR: Seorang nelayan asal Tanjung Balai bernama Erwin alias Kewel (42) nyambi jadi kurir sabu 10 kg ditangkap di tengah laut.

TRIBUN-MEDAN.com - Beginilah siasat licik Erwin alias Kewel (42) selundupkan 10 kilogram sabu ke Tanjung Balai.

Sabu tersebut diambil dari perairan Malaysia dan dibawa ke Tanjung Balai.

Rencananya, barang haram tersebut akan dibawa ke Kota Medan via darat.

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Untuk menyamarkan aksinya Erwin membungkus sabu tersebut dalam kemasan teh China.

Kini Erwin pun ditangkap Tim Khusus (Timsus) Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut dan Polres Tanjungbalai di tengah laut.

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Diketahui sehari-hari Erwin bekerja sebagai nelayan.

Namun ia juga diduga nyambi jadi kurir narkoba.

Petugas mengamankan barang bukti 10 kg sabu dari Erwin.

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Tersangka Erwin tercatat sebagai warga Jalan Elang, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai,

Penangkapan berawal saat Erwin menjemput narkoba jenis sabu-sabu itu di perairan Malaysia.

Ia membawa 10 kg sabu yang dibungkus dengan kemasan teh China menuju ke Tanjung Balai.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan, pengungkapan dilakukan pada Senin 1 Juni, di Perairan Asahan, Kabupaten Asahan, sekira pukul 06:00 WIB.

SABU JARINGAN INTERNASIONAL - Tim Satresnarkoba Polrestabes Medan, mengamankan kurir jaringan internasional yang membawa narkotika jenis sabu, Minggu (31/5/2026) lalu. Sabu seberat 20 KG ini, berasal dari Malaysia yang direncanakan akan dibawa ke Aceh. (IST)

Awalnya, mereka mendapat informasi adanya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu dari negara Malaysia, masuk ke Indonesia melalui jalur laut.

Kemudian, Polda Sumut, bersama Bea Cukai Teluk Nibung, dan Polres Tanjung Balai bergerak melakukan patroli di tengah laut menggunakan kapal Bea Cukai.

Begitu melihat kapal target, langsung dicegat dan digeledah.