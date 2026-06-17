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Mobil Branding Parpol Terparkir di Pintu Masuk Barak Narkoba di Binjai, APH Diminta Investigasi

Atas temuan itu karenanya, pengurus partai politik (Parpol) pada level provinsi dan pusat diminta untuk menindaklanjuti hal tersebut.

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Penulis: Muhammad Anil Rasyid | Editor: Ayu Prasandi
zoom-inlihat foto Mobil Branding Parpol Terparkir di Pintu Masuk Barak Narkoba di Binjai, APH Diminta Investigasi
IST/Screenshoot Video
MOBIL PARPOL - Mobil dengan branding PSI terparkir rapi di pintu masuk barak narkoba dan judi yang berada di Jalan Samanhudi, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara, pada Jumat (12/6/2026) petang.  

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Penggerebekan barak narkoba dan judi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai, TNI-Polri, di Jalan Samanhudi, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara, masih mendapat sorotan dari berbagai pihak. 

Sorotan itu mengarah kepada keberadaan mobil dengan branding Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang terparkir rapi di pintu masuk barak narkoba dan judi. 

Informasi yang diperoleh mobil yang dibranding PSI ini, kerap dikendarai oknum ketua kecamatan di Kota Binjai

Atas temuan itu karenanya, pengurus partai politik (Parpol) pada level provinsi dan pusat diminta untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Tujuannya, agar tidak berkembang liar terhadap tudingan bahwa kegiatan ilegal tersebut terafiliasi ke parpol yang identik warna merah itu. 

"Pengurus provinsi dan pusat dapat menindaklanjutinya, apabila terbukti ada oknum anggota yang melindungi atau terlibat dalam aktivitas ilegal, maka harus diproses hukum, bahkan dipecat dari organisasi. Jangan biarkan segelintir oknum merusak nama baik lembaga," ujar Pengamat Sosial Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumatera Utara, Abdul Rahim Daulay, Rabu (17/6/2026).

Lanjut Rahim, keberadaan atribut parpol di sekitaran sarang narkoba dan perjudian dapat saja terlibat maupun tidak. 

"Bisa jadi hanya ulah oknum yang menjual nama partai untuk 'menggertak' aparat dan mencari perlindungan semu," ucap Rahim. 

Rahim juga meminta, aparat penegak hukum melakukan investigasi mendalam atas dugaan keterlibatan parpol tersebut. 

Itu dapat dibuktikan keterlibatannya melalui jajaran struktural, perlindungan, pendanaan hingga dukungan.

"Dalam perang melawan narkoba dan perjudian, tidak boleh ada ruang bagi siapa pun yang mencoba berlindung di balik atribut organisasi. Aparat penegak hukum diminta jangan takut dan jangan mundur selangkah pun untuk memberantas Narkoba, karena ini persoalan masa depan anak bangsa," kata Rahim.

Terpisah, Plt Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (DPW PSI Sumut), Sahat Martin Philip Sinurat saat dikonfirmasi soal temuan mobil di barak narkoba dan judi belum memberikan komentarnya. 

Pesan singkat WhatsApp yang dikirim kepada Sahat juga belum dibalasnya. 

Diketahui sebelumnya tim gabungan menggerebek barak narkoba dan Judi di Jalan Samanhudi, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, pada Jumat (12/6/2026) petang. 

Saat personel tiba, sejumlah orang yang berada tak jauh dari barak narkoba dan judi tampak panik.  

Sumber: Tribun Medan
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barak narkoba
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