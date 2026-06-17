Pemkab Belum Tahu Kapan Relokasi Pedagang Deli Tua Dilakukan, Sudah 2 Kali Buat MoU dengan PT KAI

TEKEN MoU : Bupati Deli Serdang, dr Asri Ludin dan Pimpinan PT KAI meneken MoU kesepakatan penataan kawasan Deli Tua beberapa waktu lalu. Saat ini belum dijadwalkan kapan relokasi pedagang di Deli Tua akan dilakukan.

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM- Pemkab Deli Serdang belum menjadwalkan kapan akan melakukan relokasi terhadap pedagang-pedagang yang selama ini berjualan dan berada di area lahan PT KAI kawasan Kecamatan Deli Tua.

Meski sudah mendapat restu dari PT KAI dan menuangkannya dalam bentuk kerjasama MoU namun sejauh ini relokasi belum bisa dilakukan karena masih akan ada pembahasan-pembahasan lanjutan.

Sementara di lokasi lahan PT KAI para pedagang sudah siap untuk melakukan perlawanan.

"Setelah ada MoU nanti bakal ada rapat lagi sama PT KAI. Nanti kita diundang mereka. Nanti yang memindahkan pedagang itu sama-sama kita (Pemkab dan PT KAI) karena mereka yang punya aset.

Pedagang nanti akan dipindahkan ke lokasi relokasi di Pasar Old Town (selama ini dikenal pasar bawah). Disitu semua pedagang bisa ditampung," ujar Kadisperindag Deli Serdang, Hesron Girsang, Rabu (17/6/2026).

Dari catatan Tribun-Medan, wacana untuk merelokasi pedagang yang ada di lahan PT KAI di Deli Tua ini (selama ini dikenal dengan pasar atas) sudah bertahun-tahun diwacanakan oleh Pemkab Deli Serdang.

Saat masa Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan MoU antara Pemkab dan PT KAI juga sudah pernah dibuat tepatnya pada 27 Oktober 2020. Namun karena diujung-ujungnya PT KAI menawarkan sistem sewa 2 Milyar per tahun membuat akhirnya MoU batal dilanjutkan.

Pedagang kemudian pun tidak jadi direlokasi karena Pemkab tidak bisa menyanggupi apa yang jadi permintaan.

MoU yang saat ini dibuat adalah MoU kedua yang telah dibuat. Sudah dari tahun 2025 Pemkab membujuk kembali PT KAI untuk melakukan penataan kawasan Deli Tua.

MoU terakhir kemudian dibuat kembali dan kemudian sama-sama ditandatangani Bupati dan pihak PT KAI di kantor Bupati, Selasa (10/6/2026).

Hesron sendiri saat dikonfirmasi membenarkan kalau MoU yang dibuat saat ini adalah MoU kedua. Dalam klausul yang ada sama sekali tidak dijelaskan persoalan uang sewa.

Ia menyebut kedua belah pihak sudah sepakat sama-sama untuk melakukan penataan dan pemanfaatan aset khususnya buat PT KAI.

"Rencananya mau dijadikan taman kota di situ. Nanti ya bangun Pemkab. Nanti akan ada lagi perjanjian kerja sama. Tahap awal ini sepakat untuk penertiban dulu di luas 4 hektare," kata Hesron.

Sementara itu Kabag Hukum Deli Serdang, Muslih Siregar mengaku untuk saat ini tidak ada lagi kendala untuk memindahkan pedagang di lahan PT KAI.

Disebut setelah MoU kembali dibuat akan ada persiapan-persiapan dan pembicaraan-pembicaraan.