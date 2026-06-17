Seleksi Komisioner KI Sumut Masuk Tahap Wawancara, Pesan Gubsu Bobby Timsel Bebas Intervensi

Ketua Timsel Hatta Ridho, didampingi Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Muhamad Suib saat melaksanakan tahapan wawancara Calon Anggota Komisioner KI Sumut periode 2026–2030 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Jalan HM Said, Medan, Rabu (17/6/2026)

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Seleksi Calon Anggota Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara (Sumut) periode 2026–2030 memasuki tahap wawancara.

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Muhamad Suib menyampaikan pesan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Dikatakan Suib, Bobby Nasution meminta agar Tim Seleksi (Timsel) menjalankan proses penjaringan secara objektif, profesional, dan bebas dari segala bentuk intervensi.

“Arahan Bapak Gubernur kepada kita lewat SK yang diberikan sangat jelas, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menyeleksi secara tegak lurus, dan memastikan tidak ada intervensi apa pun,” terangnya, Rabu (17/6/2026).

Menurut Suib, timsel menerapkan indikator penilaian yang ketat dalam proses wawancara. Penilaian tidak hanya berfokus pada kemampuan akademis, tetapi juga menitikberatkan pada aspek integritas, moralitas, dan komitmen kebangsaan para calon komisioner.

“Peserta digali secara bergilir mengenai motivasi, visi-misi, integritas, rekam jejak hingga wawasan kepemerintahan dan wawasan kebangsaan,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Timsel Hatta Ridho mengatakan, sebanyak 40 peserta saat ini sedang mengikuti tahap wawancara.

Dikatakannya, hasil wawancara nantinya akan dikombinasikan dengan nilai Computer Assisted Test (CAT) dan psikotes untuk menentukan 15 calon terbaik yang akan diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara sebelum diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut.

“Jadi ini nanti hasil dari wawancara ini juga akan digabungkan dengan proses sebelumnya yaitu hasil CAT dan juga psikotes dan juga melakukan konfirmasi terhadap psikotes yang pernah diisi oleh peserta ini,” ucapnya.

Dijelaskannya, sebanyak 15 nama yang lolos akan diumumkan pada 22 Juni 2026. Selanjutnya, mereka diminta menyusun makalah yang akan dipresentasikan di hadapan DPRD Sumut sebagai bagian dari tahapan fit and proper test.

“Makalah tentang visi misi program kerjanya untuk nanti dipresentasikan bukan ke kita lagi, bukan ke Pak Gubernur tapi kepada DPRD. Itulah nanti yang menjadi bahan untuk fit and proper test, akhirnya nanti Dewan lah yang memilih 5 peserta dari 15 itu,” ucapnya.

(Cr5/tribun-medan.com)

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