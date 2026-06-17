Berita Viral

CURHAT Ranning Cibro, tak Sempat Rawat Ayah yang Kanker karena Ditahan Imbas Beli Pertalite 25 Liter

Menurutnya, selama menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjung Gusta Medan, ia tidak dapat mendampingi maupun merawat sang ayah

Tayang:
Editor: Septrina Ayu Simanjorang
zoom-inlihat foto CURHAT Ranning Cibro, tak Sempat Rawat Ayah yang Kanker karena Ditahan Imbas Beli Pertalite 25 Liter
TRIBUN MEDAN/tribunmedan.com/Anugrah Nasution
TERDAKWA JALANI SIDANG - Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro, terdakwa kasus dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite saat sidang di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (9/6/2026) 

TRIBUN-MEDAN.com - Beginilah curhat pilu Ranning Alamer Mulsim Cibro.

Ia tak sempat merawat ayahnya yang kanker karena ditahan imbas beli Pertalite 25 liter. 

Beberapa hari usai penangguhan penahanannya, ayah dari Ranning Cibro meninggal dunia. 

Baca juga: GOR Merdeka Suzuya Menggema, Liswati W Silalahi Lepas 784 Balita ke Jenjang Pendidikan Berikutnya

Ranning Cibro merupakan salah satu terdakwa kasus BBM bersubsidi di Medan.

Ranning membeli Pertalite menggunakan jeriken di SPBU Simpang Pos Medan.

Ia telah menjalani penahanan dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Migas yang didakwakan kepadanya bersama terdakwa lain, Aziz Apandi Silalahi.

Baca juga: Mahasiswa Serbu DPRD Sumut, Ungkit Tweet Lama Prabowo soal Ekonomi dan Siap Gelar Demonstrasi

Keduanya pun telah menjalani persidangan di PN Medan.

Pada sidang Senin (15/6/2026), jaksa penuntut umum (JPU) menuntut keduanya dengan hukuman lima bulan dan lima hari penjara.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dijadwalkan berlangsung pada Kamis (18/6/2026).

Keduanya ditangkap Polrestabes Medan dan sempat menjalani penahanan berbulan-bulan.

Baca juga: Reza Perangin-angin Raih Perak di Tunisia, NPC Sumut Fokus Kejar Target Asian Para Games Nagoya 2026

Diketahui, penangkapan terhadap terdakwa diawali surat perintah Kapolrestabes Medan saat terjadi kelangkaan BBM pada 6 Januari 2026.

Proses pidana belum selesai.

Kedua terdakwa berharap majelis hakim menjatuhkan vonis bebas.

Nasib Aziz Apandi Silalahi harus kehilangan pekerjaan sebagai operator SPBU gara-gara kasus ini.

Sementara, Ranning Alamer terhalang  merawat orangtuanya yang menderita sakit kanker.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/4
1234
Tags
Ranning Cibro
kanker
Tribun-medan.com
viral
Rekomendasi untuk Anda
Baca Juga
Video Pilihan
Budiman Sudjatmiko Buka Suara seusai Digeruduk Mahasiswa di UGM, Klaim Nyaris Dipukul: Saya Selamat!
Budiman Sudjatmiko Buka Suara seusai Digeruduk Mahasiswa di UGM, Klaim Nyaris Dipukul: Saya Selamat!
Ikuti kami di

Berita Terkini

Update Jadwal & Skor
Grup I - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 02:00 WIB
France
Prancis
3 - 1
Senegal
Senegal
Grup I - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 05:00 WIB
Iraq
Irak
1 - 4
Norway
Norwegia
Grup J - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 08:00 WIB
Argentina
Argentina
3 - 0
Algeria
Aljazair
Grup J - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 11:00 WIB
Austria
Austria
3 - 1
Jordan
Yordania
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Berita Populer

Memuat video…
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan