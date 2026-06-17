CURHAT Ranning Cibro, tak Sempat Rawat Ayah yang Kanker karena Ditahan Imbas Beli Pertalite 25 Liter

TERDAKWA JALANI SIDANG - Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro, terdakwa kasus dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite saat sidang di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (9/6/2026)

TRIBUN-MEDAN.com - Beginilah curhat pilu Ranning Alamer Mulsim Cibro.

Ia tak sempat merawat ayahnya yang kanker karena ditahan imbas beli Pertalite 25 liter.

Beberapa hari usai penangguhan penahanannya, ayah dari Ranning Cibro meninggal dunia.

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Ranning Cibro merupakan salah satu terdakwa kasus BBM bersubsidi di Medan.

Ranning membeli Pertalite menggunakan jeriken di SPBU Simpang Pos Medan.

Ia telah menjalani penahanan dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Migas yang didakwakan kepadanya bersama terdakwa lain, Aziz Apandi Silalahi.

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Keduanya pun telah menjalani persidangan di PN Medan.

Pada sidang Senin (15/6/2026), jaksa penuntut umum (JPU) menuntut keduanya dengan hukuman lima bulan dan lima hari penjara.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dijadwalkan berlangsung pada Kamis (18/6/2026).

Keduanya ditangkap Polrestabes Medan dan sempat menjalani penahanan berbulan-bulan.

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Diketahui, penangkapan terhadap terdakwa diawali surat perintah Kapolrestabes Medan saat terjadi kelangkaan BBM pada 6 Januari 2026.

Proses pidana belum selesai.

Kedua terdakwa berharap majelis hakim menjatuhkan vonis bebas.

Nasib Aziz Apandi Silalahi harus kehilangan pekerjaan sebagai operator SPBU gara-gara kasus ini.

Sementara, Ranning Alamer terhalang merawat orangtuanya yang menderita sakit kanker.