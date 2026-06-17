Tilap Uang Usaha Desa Rp533 Juta, Jantuahman Purba Divonis 4 Tahun Penjara, Dituntut JPU 5,5 Tahun

JANTUAHMAN PURBA - Ketua Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Unggul Jaya, Desa Dolok Marangir II, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Jantuahman Purba, saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (18/5/2026).

TRIBUN-MEDAN.com - Tilap uang usaha desa Rp533 juta, Jantuahman Purba divonis 4 tahun penjara.

Sebelumnya, ia dituntut 5,5 tahun penjara.

Jantuahman Purba merupakan ketua Badan Usaha Milik Nagori (Bumnag) Unggul Jaya, Desa Dolok Merangir II, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.

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BUMNag Unggul Jaya, yang berdiri untuk menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru menjadi sorotan karena dugaan penyalahgunaan anggaran.

Jantuahman Purba menjabat sebagai Ketua periode 2021–2026.

Dalam masa jabatannya, Jantuahman diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana BUMNag Nagori Dolok Merangir II.

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Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021–2024 menemukan adanya ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Temuan ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan kelalaian struktural yang membuka ruang bagi praktik korupsi.

Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum 4 tahun penjara Jantuahman Purba,

Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang dalam amar putusan yang dibacakan, Rabu (17/6/2026), menyatakan terdakwa bersalah melakukan korupsi.

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"Mengadili, menyatakan Jantuahman Purba terbukti secara sah dan bersalah oleh karena itu menjatuhkan hukuman selama 4 tahun penjara dan denda 200 juta dengan subsider 80 hari kurungan," ucap hakim Yusafrihardi.

Terdakwa dijerat Pasal 603 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No 1 Tahun 2026.

Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 533 juta.

Tersangka Korupsi Dana BUMNag Nagori Unggul Jaya Dolok Merangir II, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jantuahman Purba (44), berjalan diapit polisi menuju ruang tahanan Mako Polres Simalungun, Rabu (26/11/2025). (TRIBUN MEDAN/Dokumentasi: Tangkapan Layar Video Polres Simalungun)

"Dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka hartanya disita dan dirampas. Apabila harta tidak mencukupi, maka diganti dengan kurungan selama 1 tahun penjara," kata hakim.

Dalam pertimbangan hakim, hal yang memberatkan yakni terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.