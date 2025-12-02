Mana Lebih Baik, Poco F8 Pro dan Poco F8 Ultra? Cek Spesifikasinya

TRIBUN-MEDAN.COM,- Poco F8 Pro dan Poco F8 Ultra adalah produk dari Poco, sebuah sub-brand dari Xiaomi yang fokus menawarkan smartphone dengan performa tinggi dan harga kompetitif.

Kedua produk ini resmi diluncurkan secara global pada November 2025 dengan acara peluncuran di Bali.

Poco dikenal dengan seri F-nya yang mengusung spesifikasi flagship dengan desain premium dan fitur menarik, termasuk kolaborasi untuk fitur audio dengan Bose.

Baca juga: Spesifikasi Jetour T2, SUV Off-Road Gahar Melenggang di Indonesia

Dalam waktu dekat, kemungkinan Poco F8 Pro dan Poco F8 Ultra akan segera rilis di Indonesia.

Kedua produk dari Xiaomi ini kemungkinan besar akan segera rilis di Indonesia.

Sebab, kedua produk tersebut lolos sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Dalam situs Kemenperin, Poco F8 Pro terdaftar dengan nomor model 2510DPC44G, sementara F8 Ultra membawa kode 25102PCBEG.

Baca juga: Spesifikasi Mesin Kopi Souvenir Luna Maya yang Dibagikan ke 800 Tamu

Keduanya sama-sama mengantongi nilai TKDN 37,54 persen, memenuhi syarat minimum untuk dapat dipasarkan di Indonesia.

Untuk melihat sejauh mana ketangguhan ketua gadget ini, simak spesifikasinya lebih lanjut.

Poco F8 Pro

Poco F8 Pro adalah smartphone flagship yang dirilis pada tahun 2025 dengan spesifikasi unggulan sebagai berikut:

Baca juga: Spesifikasi Jetour T2, SUV Off-Road Gahar Melenggang di Indonesia

Layar: AMOLED 6,59 inci dengan resolusi 1156 x 2510 piksel, refresh rate 120 Hz, kecerahan puncak hingga 3500 nit, dan proteksi Corning Gorilla Glass 7i.

Prosesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite dengan CPU octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) dan GPU Adreno 830, sangat kuat untuk gaming dan multitasking.

RAM: 12 GB LPDDR5X.

Penyimpanan Internal: 256 GB atau 512 GB UFS 4.1, tanpa slot memori eksternal.

Kamera Utama: Tiga kamera 50 MP wide (f/1.9) 50 MP telephoto dengan 2.5x optical zoom (f/2.2) 8 MP ultrawide (f/2.2)

Video: Mampu merekam hingga 8K@30fps, serta slow motion hingga 960fps di resolusi lebih rendah.

Kamera Depan: 20 MP untuk selfie dan video call.

Baterai: Kapasitas besar 6210 mAh dengan pengisian cepat 100W, pengisian balik 22.5W, tanpa pengisian nirkabel.

Sistem Operasi dan Konektivitas: Mendukung jaringan 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, USB Type-C dengan OTG, dan fitur Dual SIM serta eSIM.

Ketahanan: Sertifikasi IP68 untuk perlindungan terhadap debu dan air.

Poco F8 Pro adalah pilihan smartphone dengan performa tinggi, layar sangat cerah, dan kamera canggih yang cocok untuk aktivitas berat seperti gaming, fotografi, dan produktivitas sehari-hari.

Poco F8 Ultra

Poco F8 Ultra adalah smartphone flagship yang dirilis tahun 2025 dengan spesifikasi berikut:

Layar: HyperRGB AMOLED 6,9 inci, resolusi tinggi, refresh rate 120 Hz, dan kecerahan hingga 3500 nit.

Prosesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) dengan performa tinggi untuk gaming dan produktivitas.

RAM: 12 GB atau 16 GB LPDDR5X.

Penyimpanan: 256 GB hingga 512 GB UFS 4.1, tanpa slot memori eksternal.

Kamera utama: Triple kamera 50 MP dengan konfigurasi: 50 MP kamera wide (f/1.7) 50 MP periscope telephoto dengan 5x optical zoom dan OIS 50 MP ultrawide

Kamera depan: 16 MP.

Baterai: Kapasitas besar 6500 mAh dengan pengisian cepat 100W HyperCharge.

Audio: Speaker subwoofer tambahan dengan tuning Bose untuk kualitas suara premium.

Konektivitas: Mendukung 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, USB Type-C, Dual SIM dan eSIM.

Dimensi: 163.33 x 77.82 x 7.9 mm dengan desain premium dan sertifikasi IP untuk perlindungan air dan debu.

Poco F8 Ultra fokus pada performa tinggi, layar besar dan cerah, kamera dengan zoom telephoto yang kuat, serta baterai tahan lama dengan pengisian sangat cepat, menjadikannya pesaing tangguh di kelas flagship tahun 2025.

Perbandingan Kedua Gadget

Poco F8 Pro dan Poco F8 Ultra keduanya smartphone flagship yang kuat, tetapi memiliki beberapa perbedaan penting yang membuat satu lebih unggul tergantung kebutuhan pengguna.

Performa dan Prosesor

Poco F8 Ultra menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang lebih baru dan lebih bertenaga dibanding Snapdragon 8 Elite di Poco F8 Pro, memberikan performa lebih baik terutama untuk gaming dan tugas berat.

Layar

Poco F8 Ultra punya layar lebih besar 6,9 inci dengan teknologi HyperRGB AMOLED dan refresh rate 120 Hz, sedangkan Poco F8 Pro menggunakan layar AMOLED 6,59 inci dengan refresh rate yang sama. Ultra memberikan pengalaman visual yang lebih luas dan terang.

Kamera

Poco F8 Ultra memiliki triple kamera 50 MP termasuk periscope telephoto 5x optical zoom yang lebih superior daripada Poco F8 Pro yang hanya 2.5x optical zoom di kamera telephoto. Ultra unggul untuk fotografi zoom dan pengambilan gambar detail dari jarak jauh.

Baterai dan Pengisian

Poco F8 Ultra punya baterai lebih besar 6500 mAh dibanding 6210 mAh di Poco F8 Pro, serta sama-sama mendukung pengisian cepat 100W. Ultra lebih unggul dalam ketahanan baterai.

Audio dan Fitur Tambahan

Poco F8 Ultra dilengkapi dengan speaker yang dituning oleh Bose untuk pengalaman audio yang lebih premium, sebuah fitur tak dimiliki Poco F8 Pro.

Ukuran dan Portabilitas

Poco F8 Pro lebih kecil dan lebih ringan, cocok untuk yang menginginkan smartphone kompak, sementara Ultra lebih besar dan agak lebih berat.

Kesimpulan

Pilih Poco F8 Ultra jika menginginkan performa maksimal, layar lebih besar, kamera zoom lebih canggih, baterai tahan lama, dan pengalaman audio superior.

Pilih Poco F8 Pro jika mengutamakan ukuran lebih compact dengan performa dan fitur flagship yang masih sangat kuat.

Keduanya adalah pilihan hebat di kelas flagship 2025, tinggal disesuaikan dengan preferensi pengguna.(ray/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan