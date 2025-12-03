Spesifikasi Galaxy Z TriFold yang Dapat Dilipat Menjadi Tiga Bagian

PRODUK BARU- Samsung merilis produk terbarunya Galaxy Z TriFold. Gadget ini adalah smartphone lipat tiga pertama dari Samsung dengan layar utama 10 inci.

TRIBUN-MEDAN.COM,- Galaxy Z TriFold menjadi satu diantara perangkat paling menarik dalam evolusi teknologi mobile.

Mengusung konsep layar tiga lipatan, perangkat ini menunjukkan bagaimana inovasi terus mendorong batas desain smartphone.

Dengan bentuk yang dapat berubah dari ponsel ringkas menjadi perangkat berlayar luas, Galaxy Z TriFold menawarkan pengalaman baru bagi pengguna yang membutuhkan fleksibilitas dan produktivitas dalam satu genggaman.

Keunggulan utama dari Galaxy Z TriFold terletak pada mekanisme lipatannya yang lebih kompleks namun tetap terasa natural saat digunakan.

Berkat teknologi engsel generasi terbaru dan material layar yang semakin tangguh, perangkat ini mampu memberikan tampilan mulus tanpa garis lipatan yang mengganggu.

Hadirnya desain tiga lipatan ini tidak hanya membuat smartphone lebih portabel, tetapi juga membuka potensi multitasking yang jauh lebih luas.

Dalam hal kecanggihan, Galaxy Z TriFold diperkirakan membawa kombinasi antara performa kelas atas dan inovasi visual.

Layarnya yang dapat diperluas memudahkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, menikmati konten multimedia dengan lebih imersif, hingga berkreasi menggunakan alat produktivitas.

Dukungan chipset modern dan kapasitas baterai yang lebih besar menjadi faktor penting untuk menjaga kinerja tetap stabil sepanjang hari.

Fitur pendukung lain seperti kamera cerdas, konektivitas cepat, dan integrasi dengan ekosistem perangkat lain turut menjadikan Galaxy Z TriFold sebagai perangkat yang tidak hanya futuristik, tetapi juga fungsional.

Dengan desain premium dan kemampuan adaptif, perangkat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para profesional, kreator konten, hingga pengguna yang mencari pengalaman mobile berbeda dari biasanya.

Secara keseluruhan, Galaxy Z TriFold hadir sebagai gambaran masa depan smartphone yang lebih fleksibel dan dinamis.

Kombinasi antara desain inovatif, kemampuan lipat tiga bagian, serta fitur-fitur unggulan menjadikannya salah satu terobosan paling menarik di dunia gadget.

Jika tren perangkat lipat terus berkembang, Galaxy Z TriFold bisa menjadi acuan baru dalam menentukan arah teknologi mobile di tahun-tahun mendatang.

Spesifikasi Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold adalah smartphone lipat tiga pertama dari Samsung dengan layar utama 10 inci, resmi diumumkan pada 2 Desember 2025 dan dijadwalkan rilis pada 12 Desember 2025.

Perangkat ini menawarkan performa premium berbasis Snapdragon 8 Elite, baterai 5600 mAh, dan harga sekitar Rp40 juta di Indonesia.

Berikut spesifikasi lengkapnya berdasarkan data terverifikasi.​

Dimensi dan Desain

Unfolded: 159.2 x 214.1 x 3.9-4.2 mm; folded: 159.2 x 75 x 12.9 mm, berat 309 g.

Build menggunakan glass front (Gorilla Glass Victus Ceramic 2 saat folded), plastic front (unfolded), ceramic-glass fiber-reinforced polymer back, aluminum frame, dan titanium hinge.

Sertifikasi IP48 dust/water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) dengan SIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 active).​

Layar

Tri-foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR, 2600 nits peak, ukuran 10 inci (1584 x 2160 pixels, ~269 ppi).

Cover screen: 6.5 inci Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 pixels, 422 ppi, Corning Gorilla Glass Ceramic 2.​

Performa dan Memori

OS Android 16 dengan One UI 8, chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm), CPU octa-core (2x4.47 GHz + 6x3.53 GHz), GPU Adreno 830.

Internal storage 512GB/1TB dengan 16GB RAM, tanpa slot microSD, UFS.​

Kamera

Triple rear: 200 MP wide (f/1.7, OIS), 10 MP telephoto (3x optical zoom, OIS), 12 MP ultrawide (120°); video 8K@30fps, 4K@60fps. Selfie: 10 MP ultrawide; cover camera: 10 MP wide; video 4K@60fps.​

Baterai dan Lainnya

Baterai 5600 mAh, charging 45W wired (50 persen in 30 min), 15W wireless, 4.5W reverse wireless.

Konektivitas: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C; audio stereo speakers (no 3.5mm); sensor fingerprint side-mounted.

Warna Crafted Black, harga ~2100 EUR (~Rp40 juta).(ray/tribun-medan.com)

