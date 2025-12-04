Cara Main Game Red Dead Redemption Mobile, Ikuti Langkahnya

GAME AKSI- Red Dead Redemption adalah seri game aksi-petualangan bertema Wild West yang dikembangkan oleh Rockstar Games.

Ringkasan Berita: Red Dead Redemption mobile tengah jadi pembicaraan para gamers

Red Dead Redemption merupakan game aksi-petualangan Wild West garapan Rockstar Games, pertama rilis pada 2010

Game ini mengikuti kisah John Marston, mantan penjahat yang dipaksa pemerintah mengejar bekas gengnya demi menyelamatkan keluarga

Seri ini juga mencakup prekuel populer Red Dead Redemption 2 (2018) yang berfokus pada Arthur Morgan dan kejatuhan era Wild West

TRIBUN-MEDAN.COM,- Para gamers ramai mencari informasi seputar Red Dead Redemption mobile.

Red Dead Redemption adalah seri game aksi-petualangan bertema Wild West yang dikembangkan oleh Rockstar Games.

Game aslinya, Red Dead Redemption (2010), mengikuti kisah John Marston, mantan penjahat yang dipaksa oleh pemerintah untuk menangkap anggota geng lamanya demi menyelamatkan keluarganya yang diculik.

Baca juga: Saldo DANA Kaget Banyak Dicari, Ini 6 Game Penghasil Dana Tercepat

Permainan ini mengusung open world dengan misi utama serta kegiatan sampingan di wilayah yang menggabungkan Amerika Serikat bagian barat dan Meksiko fiksi pada era 1911.

Seri ini memiliki prekuel yang sangat populer, Red Dead Redemption 2 (2018), yang berlatar tahun 1899 dan berfokus pada Arthur Morgan, anggota geng Van der Linde, yang menghadapi keruntuhan gaya hidup preman di masa penghujung Wild West.

Game-game ini menggabungkan elemen penembakan, berkuda, interaksi dengan karakter non-pemain, dan evaluasi moral yang memengaruhi jalan cerita.

Selain itu, ada juga spin-off dan ekspansi seperti Red Dead Redemption: Undead Nightmare yang menambahkan tema horor zombie ke dunia game.

Baca juga: Spesifikasi Lengkap Monitor Gaming Redmi G27Q 240Hz beserta Harganya

Dimainkan di Android dan iPhone

Pengguna smartphone Android dan iPhone sudah bisa mengunduh game ini lewat toko aplikasi Google Play Store dan Apple App Store.

Game ini dibanderol dengan harga Rp 500.000-an, sementara pelanggan Netflix premium bisa mengunduh secara gratis lewat layanan Netflix Games.

Dilansir dari Kompas.com, pihak Rockstar Games sendiri memastikan game RDR versi mobile ini hadir dengan kontrol yang dirancang khusus agar nyaman dimainkan di layar sentuh. Pengguna Netflix bahkan bisa memainkannya secara gratis melalui aplikasi Netflix.

Baca juga: Monitor Gaming Xiaomi Redmi G27Q 240Hz Dirilis, Harga Murah dengan Spek Tinggi

Cara Download Red Dead Redemption Mobile

Red Dead Redemption Mobile eksklusif untuk pelanggan Netflix dan tersedia di Android serta iOS sejak 2 Desember 2025.

Buka aplikasi Netflix, masuk ke tab "Games" atau "Mobile Games", cari "Red Dead Redemption" atau "RDR Mobile", lalu tekan tombol download yang mengarahkan ke Google Play Store atau App Store.

Setelah instal (ukuran besar, gunakan WiFi stabil), login dengan akun Netflix aktif untuk akses gratis tanpa iklan atau pembelian tambahan.

Baca juga: Lenovo Legion Pro Series Hadir dengan Prosesor Intel Core HX untuk Performa Gaming Maksimal

Cara Main di Perangkat Mobile

Gunakan kontrol virtual layar sentuh untuk bergerak, menembak, berkuda, dan aktivitas seperti berburu, duel, atau poker di dunia open-world Wild West.

Hubungkan controller Bluetooth seperti DualSense atau Xbox untuk pengalaman lebih nyaman, dan sesuaikan grafis agar ringan di perangkat spek rendah.

Progres tersimpan di cloud Netflix, tapi mode multiplayer tidak ada fokus single-player dengan cerita John Marston plus Undead Nightmare.​

Baca juga: Xiaomi Rilis Dua Monitor Gaming G27Qi dan G24i di Indonesia, Berikut Spesifikasi dan Harganya

Syarat Minimum Perangkat

Untuk Android: OS 14.0+, chipset Snapdragon 888/Dimensity 9200/158/220 atau G2, RAM 4GB+, penyimpanan kosong 16GB, CPU ARM 64-bit. iOS memerlukan perangkat kompatibel serupa; periksa kompatibilitas di store dan koneksi internet stabil wajib.

(ray/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan