TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus kembali menjadi pembicara dalam sosialisasi tentang perlindungan terhadap anak di SMP Negeri 2 Lumban Julu pada Sabtu (13/12/2025).

Sabtu pagi itu, dihadapan para siswa yang berbaris, Wakil Bupati Toba lebih dulu bercerita singkat tentang masa sekolahnya yang ternyata merupakan alumni dari sekolah itu. Beliau menceritakan tentang bentuk dan design sekolah SMP Negeri 2 Lumban Julu saat beliau masih menimba ilmu di sana.

Sosialisasi Perlindungan Anak, Wabup Toba Jelaskan Beberapa Jenis Kekerasan

Usai bercerita singkat tentang masa SMP nya di sekolah itu, Wakil Bupati kemudian memberikan materi tentang perlindungan terhadap anak. Beliau mengawali materi dengan sebuah pernyataan bahwa 'Anak Adalah Harta Paling Berharga'. Bukan hanya berharga bagi orang tua, tetapi juga bagi negara. "Anak-anak kami, kalian adalah aset paling berharga bukan hanya di tengah keluarga tetapi juga bagi bangsa ini. Karena itu negara sampai menerbitkan Undang Undang perlindungan anak untuk kalian, Pemkab Toba juga telah menerbitkan Perda tentang perlindungan anak," kata beliau mengawali.

Berharganya anak bagi negara dikarenakan masa depan bangsa berada di tangan anak-anak saat ini. "Karena bagaimanapun kalianlah yang akan melanjutkan perjalanan bangsa ini. Dengan begitu berharganya kalian, maka kalian juga harus bisa menghargai diri sendiri," terang Wakil Bupati.

Dalam sosialisasi tersebut, Wakil Bupati Toba juga menjelaskan tujuan dari perlindungan yang dimaksud, yakni agar anak-anak dapat dilindungi dari kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual.



"Kekerasan fisik adalah tindakan penganiayaan yang dapat mengganggu atau merusak tubuh seseorang. Sedangkan tindakan psikis merupakan perbuatan yang dapat menganggu kejiwaan seseorang seperti bullying atau perundungan," jelas Wakil Bupati.

Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang kekerasan yang lain, Wakil Bupati Toba terlebih dulu menjelaskan kekerasan fisik yang dimaksud. Dalam penjelasannya, Audi Murphy Sitorus menyampaikan bahwa ada beberapa tindakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik meski itu berupa jeweran atau memukul bagian tubuh. "Guru itu sama seperti dokter. Dokter membedah perut seseorang tidak bisa dipenjarakan, justru dia yang dibayar karena tujuannya adalah agar seseorang itu sembuh," jelas Wakil Bupati.



"Sama halnya dengan guru. Kalau guru menjewer atau memukul betis mu karena kau bandal, itu tujuannya bukan untuk menyakiti kamu tetapi agar kau lebih baik," lanjut Wakil Bupati menjelaskan.

Terkait dengan kekerasan seksual, Wakil Bupati menyebut bahwa hal tersebut tidak melulu dilakukan oleh kerabat jauh tetapi terkadang juga dilakukan oleh orang dekat, bahkan dilakukan oleh bapak kepada anak. Karena itu Wakil Bupati meminta agar setiap anak tidak membiasakan tubuhnya dipegang oleh orang lain, bahkan oleh ayahnya sendiri, terutama bagian tubuh yang dilindungi oleh pakaian. "Kalau ada yang berbuat begitu langsung tolak. Jangan mau dipegang apalagi bagian tubuh yang ditutupi oleh pakaian," terang Wakil Bupati mengingatkan para pelajar sekaligus mengakhiri materinya.(*)