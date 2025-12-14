TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Bupati Toba menghadiri sekaligus bertindak sebagai pembina apel pada Apel Pengukuhan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Tingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Toba Tahun 2025 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Toba, Balige, Sabtu (13/12/2025).

Bupati Toba Kukuhkan Relawan Pemadam Kebakaran Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Toba

Pengukuhan Relawan Pemadam Kebakaran ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Toba dalam memperkuat sistem perlindungan masyarakat terhadap risiko kebakaran hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Relawan yang dikukuhkan berasal dari seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Toba dan diharapkan mampu berperan aktif dalam pencegahan serta penanganan awal kebakaran di lingkungan masing-masing.

Bupati Toba Kukuhkan Relawan Pemadam Kebakaran Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Toba

Dalam sambutannya, Bupati Toba menyampaikan bahwa pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan dasar di bidang penanggulangan kebakaran. Bupati menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting mengingat keterbatasan personel dan sarana pemadam kebakaran yang dimiliki pemerintah daerah.

Bupati Toba juga menyampaikan bahwa Kabupaten Toba menjadi kabupaten kedua di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi pelopor pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran setelah Kabupaten Deli Serdang. Melalui keberadaan relawan di tingkat desa dan kelurahan, diharapkan upaya pencegahan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan efektif.

Lebih lanjut, Bupati Toba menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Toba untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, melengkapi sarana dan prasarana pemadam kebakaran secara bertahap dan berkelanjutan, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kebakaran sejak dari lingkungan keluarga.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Toba juga menyampaikan harapannya kepada Ketua DPRD Kabupaten Toba agar pada Tahun Anggaran 2026 dapat diupayakan pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran, serta secara bertahap dilakukan pengadaan armada pemadam kebakaran setiap tahunnya, mengingat kondisi armada yang ada saat ini sebagian sudah berusia lama dan tidak lagi mumpuni.

Kepada para relawan yang telah dikukuhkan, Bupati Toba berpesan agar amanah pengabdian ini dijalankan dengan penuh keikhlasan, disiplin, dan tanggung jawab, serta senantiasa mengedepankan keselamatan diri dan membangun sinergi dengan pemerintah desa dan kelurahan, TNI, Polri, serta Dinas Pemadam Kebakaran.

Apel pengukuhan ini turut dihadiri Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Ketua DPRD Kabupaten Toba Franshendrik Tambunan, Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba beserta jajaran, serta undangan lainnya. Kegiatan dirangkaikan dengan simulasi pemadaman kebakaran sebagai bentuk kesiapsiagaan Relawan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Toba.(*)