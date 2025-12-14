TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Perayaan Natal Simanjuntak Sitolu Sada Ina dohot Boruna (PSSSIB), sektor 8 Soposurung-Hinalang, berlangsung sederhana dan penuh rasa kekeluargaan di Gereja HKI Hinalang Silalahi, Kecamatan Balige, Sabtu 13 Desember 2025.

Natal PSSSIB Sektor Soposurung–Hinalang Digelar Sederhana, Hangatkan Ikatan Kekeluargaan

Perayaan Natal PSSSIB Sektor 8 Soposurung-Hinalang dengan Tema : "Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga," (Matius 1 : 21-24) dengan pimpinan Ibadah, Pdt. Samsul Manurung, S. Th, juga dihadiri oleh Bupati Toba, Effendi SP. Napitupulu dan Isteri yang merupakan bagian dari keluarga besar PSSSIB Sektor 8.

"Saya merasa sangat bahagia akan terlaksananya perayaan Natal ini, karena kami sekeluarga bisa ikut merayakan Advent Natal dengan keluarga besar PSSSIB Sektor 8 Soposurung-Hinalang," sebut Effendi.

Bupati, Effendi SP. Napitupulu juga berharap keluarga besar PSSSIB Sektor 8 dapat menerima kehadiranya dan keluarga, serta meminta agar PSSSIB ini dapat semakin berkembang kedepan.

Natal PSSSIB Sektor Soposurung–Hinalang Digelar Sederhana, Hangatkan Ikatan Kekeluargaan

"Selamat Advent dan Selamat Menyambut Natal, buat kita semua, mari kita sama-sama menyatukan persepsi untuk dapat memperkokoh kekeluargaan dalam Punguan Simanjuntak Sitolu Sada Ina dohot Boruna, sektor 8 Soposurung-Hinalang," ujar Effendi SP. Napitupulu, menutup sambutannya.

Hadir juga pada acara ini, Ketua TP. PKK, Ny. Astita Effendi SP. Napitupulu, Kadis Ketapang, Darwin Sianipar, Plt. Kepala BKPSDM, Henry Silalahi, Plt. Kadis PUTR, Gumianto Simangunsong, Plt Badan Kesbangpol Fredy Panjaitan, Plt. Sekwan Donal Simanjuntak dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Try Sutrisno Pandapotan.(*)