Natal Keluarga Besar SMA Negeri 2 Balige: Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga 

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Keluarga Besar SMA Negeri 2 Balige merayakan Natal bersama dalam suasana penuh khidmat dan sukacita pada Sabtu, 13 Desember 2025. Perayaan Natal tersebut berlangsung di Gereja HKBP Tampubolon Resort Tampubolon dengan mengusung tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” yang diambil dari Matius 1:21–24.

Dalam perayaan Natal tersebut, Pdt. Henry W. Siburian menyampaikan khotbah Natal yang penuh makna. Dalam khotbahnya, Pdt. Henry menegaskan bahwa kehadiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia merupakan wujud kasih Allah yang menyelamatkan umat-Nya dari pelanggaran dan kesalahan.

“Natal ini bukan hanya sekadar perayaan biasa, tetapi momentum untuk merenungkan kembali kasih Tuhan yang menyelamatkan hidup kita,” ujarnya di hadapan seluruh jemaat.

Bupati Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu, dalam sambutan menyampaikan pesan Selamat Hari Natal kepada seluruh Keluarga Besar SMA Negeri 2 Balige. Ia berharap kebersamaan dan partisipasi dalam perayaan keagamaan seperti ini terus dipelihara dan ditingkatkan.

“Natal bukan hanya tentang perayaan, tetapi panggilan untuk menjadikan keluarga sebagai cermin kasih Allah melalui pemulihan hubungan kasih dan penguatan satu sama lain,” ungkap Bupati.

Perayaan Natal ini juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Toba Ny. Astita Effendi Sintong P. Napitupulu, para asisten dan beberapa pimpinan perangkat daerah Kabupaten Toba, Kepala SMA Negeri 2 Balige, para tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, mantan guru/pegawai, komite, dan seluruh siswa SMA Negeri 2 Balige.

Melalui perayaan Natal ini, diharapkan nilai-nilai kasih, kebersamaan, dan penguatan iman semakin tertanam dalam kehidupan keluarga besar SMA Negeri 2 Balige serta menjadi berkat bagi lingkungan sekitar.(*)