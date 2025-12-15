TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Buka secara resmi Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2025, Senin, 15 Desember 2025, Bupati Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu sampaikan bahwa seleksi terbuka ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Toba dalam menerapkan sistem merit, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan terkait. Melalui mekanisme seleksi terbuka, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan kompetitif, berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja.

Disampaikan lebih lanjut bahwa seleksi Terbuka yang dilaksanakan saat ini mencakup 11 (sebelas) jabatan yang telah diawali dengan tahapan seleksi administrasi dan hari ini memasuki tahap seleksi penulisan makalah yang tujuannya untuk menilai kemampuan analisis, pemahaman kebijakan, serta gagasan dan solusi strategis peserta dalam menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan jabatan yang dilamar, penilaian dilakukan secara objektif dan profesional oleh panitia seleksi.

Terapkan Sistem Merit, Bupati Toba Resmi Buka Seleksi Terbuka 11 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

"Dari 34 yang ikut sebagai peserta dengan mencakup 11 posisi tentunya akan ada yang menang dan kalah, namun saya pastikan kedepan setiap dua tahun sekali akan saya lakukan lelang sebagai bentuk evaluasi. bila kerjaannya bagus maka pejabat akan jalan terus,," ujar Bupati Effendi Napitupulu di Gema Hotel Balige.

Melalui seleksi ini, Bupati Effendi Napitupulu berharap dapat memperoleh pimpinan yang berintegritas, berkapasitas, visioner, dan mampu memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat kabupaten toba.

Terapkan Sistem Merit, Bupati Toba Resmi Buka Seleksi Terbuka 11 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Tampak hadir pada seleksi terbuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan, M.Si Selaku Ketua Tim Seleksi (Hadir melalui Zoom), Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, Sutan Tolang Lubis , S.STP, M.SP, Selaku Sekretaris Tim (Hadir melalui Zoom, Rektor IAKN Tarutung, Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian Selaku Anggota Tim (Hadir melalui Zoom), Guru Besar Universitas Negeri Medan, Prof. Dr. Efendi Napitupulu, M.Pd Selaku Anggota Tim (Hadir melalui Zoom), serta Dekan Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nomensen, dr. Nenny Ika Putri Simarmata, M.Psi, Psikolog selaku Anggota Tim.(*)