TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Senin, 15 Desember 2025, Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba mengikuti Profiling ASN (ProASN) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang CAT Kantor Regional VI BKN Medan JI. Tahi Bonar Simatupang No.124 Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Tujuannya adalah dalam rangka pemetaan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara objektif, terukur, dan digital (manajerial, sosio-kultural, psikologis) sebagai dasar utama manajemen talenta nasional, promosi, mutasi, pengembangan karier, dan penerapan sistem merit, menuju birokrasi profesional yang berdaya saing tinggi untuk pelayanan publik yang unggul.

Ratusan ASN Toba Ikuti ProASN BKN, Wabup Audi Murphy: Penempatan Jabatan Kini Berbasis Potensi

Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O Sitorus turut hadir dan melihat langsung kegiatan yang berlangsung selama 2 (dua) hari sejak Senin, 15 hingga Selasa, 16 Desember 2025.

Pada sambutan sebelum dimulainya kegiatan, Wakil Bupati Audi Murphy Sitorus menyampaikan bahwa ASN di Kabupaten Toba sudah mengikuti sistem merit, yaitu penempatan ASN dalam jabatan tertentu, sehingga dalam pengangkatan jabatan tertentu tidak diperlukan lagi seleksi berdasarkan kegiatan hari ini.

"Tujuan kegiatan hari ini akan menunjukkan dimana pegawai tersebut layak ditugaskan, diharapkan dengan kegiatan ini ASN dapat ditempatkan ditempat tugas yang sesuai sehingga yang bersangkutan dapat berkembang," ucap Wabup Audi Murphy menambahkan

Lebih lanjut disampaikan, penerapan manajemen ASN di Kabupaten Toba juga sejalan dengan Pilar Utama Visi Toba Mantap 2029 yang tercantum pada poin pertama yakni "Mewujudkan sumber daya (ASN) yang berdaya saing dan berakhlak mulia".

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Audi Murphy mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN yang hadir mengikuti. Begitu pula kepada BKN Kantor Regional VI Medan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini tanpa dikenakan beban biaya.

"Terima kasih kepada bapak ibu yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada BKN Regional VI dengan membebaskan biaya penerimaan negara untuk Kabupaten Toba dalam pelaksanaan kegiatan ini," ujar Wabup Audi Murphy

Sementara itu, Ketua Tim Pembinaan Menejamen ASN, Eni Nuraini, SH., MH membenarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba dibebaskan dari biaya penerimaan negara yang seharusnya setiap orang perlu membayar Rp.590.000,-. Ia berharap agar kesempatan ini digunakan dengan baik dan maksimal, selain itu juga Bupati dan Wabup sudah berkomitmen dengan BKN untuk mewujudkan manajemen ASN di Kabupaten Toba.

Perlu disampaikan bahwa ProASN ini diikuti oleh 379 orang yang terdiri dari para Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pelaksana dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.(*)