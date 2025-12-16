Ratusan ASN Toba Ikuti ProASN BKN, Wabup Audi Murphy: Penempatan Jabatan Kini Berbasis Potensi

Ratusan ASN Toba Ikuti ProASN BKN, Wabup Audi Murphy: Penempatan Jabatan Kini Berbasis Potensi

Editor: Aisyah Sumardi
zoom-inlihat foto Ratusan ASN Toba Ikuti ProASN BKN, Wabup Audi Murphy: Penempatan Jabatan Kini Berbasis Potensi
Istimewa
Ratusan ASN Toba Ikuti ProASN BKN, Wabup Audi Murphy: Penempatan Jabatan Kini Berbasis Potensi 

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Senin, 15 Desember 2025, Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba mengikuti Profiling ASN (ProASN) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. 

Kegiatan yang berlangsung di Ruang CAT Kantor Regional VI BKN Medan JI. Tahi Bonar Simatupang No.124 Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Tujuannya adalah dalam  rangka pemetaan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara objektif, terukur, dan digital (manajerial, sosio-kultural, psikologis) sebagai dasar utama manajemen talenta nasional, promosi, mutasi, pengembangan karier, dan penerapan sistem merit, menuju birokrasi profesional yang berdaya saing tinggi untuk pelayanan publik yang unggul.

FBNTRJYTRJTY
Ratusan ASN Toba Ikuti ProASN BKN, Wabup Audi Murphy: Penempatan Jabatan Kini Berbasis Potensi

Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O Sitorus turut hadir dan melihat langsung kegiatan yang berlangsung selama 2 (dua) hari sejak Senin, 15 hingga Selasa, 16 Desember 2025. 

Pada sambutan sebelum dimulainya kegiatan, Wakil Bupati Audi Murphy Sitorus menyampaikan bahwa ASN di Kabupaten Toba sudah mengikuti sistem merit, yaitu penempatan ASN dalam jabatan tertentu, sehingga dalam pengangkatan jabatan tertentu tidak diperlukan lagi seleksi berdasarkan kegiatan hari ini.

 

"Tujuan kegiatan hari ini akan menunjukkan dimana pegawai tersebut layak ditugaskan, diharapkan dengan kegiatan ini ASN dapat ditempatkan ditempat tugas yang sesuai sehingga yang bersangkutan dapat berkembang," ucap Wabup Audi Murphy menambahkan 

Lebih lanjut disampaikan, penerapan manajemen ASN di Kabupaten Toba juga sejalan dengan Pilar Utama Visi Toba Mantap 2029 yang tercantum pada poin pertama yakni "Mewujudkan sumber daya (ASN) yang berdaya saing dan berakhlak mulia". 

 

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Audi Murphy mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN yang hadir mengikuti. Begitu pula kepada BKN Kantor Regional VI Medan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini tanpa dikenakan beban biaya.

"Terima kasih kepada bapak ibu yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada BKN Regional VI dengan membebaskan biaya penerimaan negara untuk Kabupaten Toba dalam pelaksanaan kegiatan ini," ujar Wabup Audi Murphy 

 

Sementara itu, Ketua Tim Pembinaan Menejamen ASN, Eni Nuraini, SH., MH membenarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba dibebaskan dari biaya penerimaan negara yang seharusnya setiap orang perlu membayar Rp.590.000,-. Ia berharap agar kesempatan ini digunakan dengan baik dan maksimal, selain itu juga Bupati dan Wabup sudah berkomitmen dengan BKN untuk mewujudkan manajemen ASN di Kabupaten Toba.

Perlu disampaikan bahwa ProASN ini diikuti oleh 379 orang yang terdiri dari para Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pelaksana dan Fungsional di lingkungan  Pemerintah Kabupaten Toba.(*)

Sumber: Tribun Medan
Tags
ASN_Toba
Pemkab Toba
Toba
ProASN
ManajemenTalenta
PelayananPublikUnggul
tobamantap2029
Rekomendasi untuk Anda
Baca Juga
Video Pilihan
Penampakan Banjir Terjang Kawasan Tol & Bandara Soekarno-Hatta Picu Lalin Macet Total hingga Mogok
Penampakan Banjir Terjang Kawasan Tol & Bandara Soekarno-Hatta Picu Lalin Macet Total hingga Mogok
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan