Pemkab Toba Raih Juara III Anugerah Paritrana Award Tahun 2025 Tingkat Provinsi Sumatera Utara

Editor: Aisyah Sumardi
zoom-inlihat foto Pemkab Toba Raih Juara III Anugerah Paritrana Award Tahun 2025 Tingkat Provinsi Sumatera Utara
Istimewa
TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Pemerintah Kabupaten Toba meraih Juara III Anugerah Paritrana Award Tahun 2025 Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Toba, Effendi SP Napitupulu, pada acara Penganugerahan Paritrana Award yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Grand Mercure Medan, Kota Medan, Selasa (16/12/2025).

Penghargaan Paritrana Award diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Toba dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan (Universal Coverage Jamsostek) selama periode penilaian 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Pada kesempatan tersebut, Bupati Toba menerima trofi dan piagam penghargaan.

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Ir. Iriani Siregar, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara, I Nyoman Sumanjaya.

 

Pada kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Juara I diraih oleh Kabupaten Simalungun, dan Juara II diraih oleh Kota Medan, dan Juara III diraih oleh Kabupaten Toba.

 

Selain kategori pemerintah kabupaten/kota, Paritrana Award Tahun 2025 juga diberikan kepada penerima terbaik pada kategori Pemerintah Desa/Kelurahan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta Perusahaan Skala Besar, sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

 

Pemerintah Kabupaten Toba menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal, serta memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

 

Pada rangkaian kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan secara simbolis santunan jaminan kematian, beasiswa pendidikan, serta santunan kepedulian bagi korban bencana banjir dan longsor.(*)

