TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Hari Bela Negara 2025 yang jatuh pada Jumat, 19 Desember 2025 diperingati dengan pelaksanaan upacara. Peringatan HBN setiap 19 Desember ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 tahun 2006.



Tahun ini, tema Hari Bela Negara 2025 "Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju".

Bupati Toba Bacakan Amanat Presiden RI pada Peringatan Hari Bela Negara

Untuk memperingati Hari Bela Negara ke 77 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Toba melaksanakan upacara untuk memperingati Hari Bela Negara tingkat Kabupaten Toba di halaman kantor Bupati Toba pada Jumat (19/20/2025).

Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025.

Berikut adalah amanat lengkap Presiden Republik Indonesia :

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Syalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat memperingati Hari Bela Negara ke-77, sebuah momentum penting untuk meneguhkan komitmen kita menjaga keutuhan bangsa.

Setiap tanggal 19 Desember, kita mengenang berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada tahun 1948, ketika Agresi Militer II mengancam keberlangsungan Republik. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa semangat bela negara mampu menjaga Indonesia tetap berdiri.

Peringatan Hari Bela Negara tahun ini mengusung tema: "Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju". Tema ini mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai apabila seluruh rakyat memiliki kesiapsiagaan, disiplin, dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Hadirin yang saya hormati,

Dunia saat ini berada dalam dinamika yang sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Rivalitas geopolitik, krisis energi, disrupsi teknologi, hingga arus informasi yang mudah dimanipulasi menjadi tantangan nyata bagi seluruh bangsa.

Ancaman terhadap negara tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berbentuk perang siber, gerakan radikalisme, hingga ancaman bencana alam yang semakin sering terjadi. Dalam situasi seperti ini, semangat bela negara harus menjadi kekuatan kolektif seluruh warga Indonesia.