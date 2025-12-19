PESTA TOBA Seri-12 Dorong Sinergi Data, Digitalisasi, dan Perbankan untuk Ekonomi Daerah
TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Pemerintah Kabupaten Toba melalui kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Kabupaten Toba (PESTA TOBA) Seri-12 terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 19 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Bappedalitbangda Kabupaten Toba, dan diikuti oleh para pengelola Admin Satu Data Toba dari seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Toba, dan perwakilan dari Bank Sumut.
PESTA TOBA Seri-12 mengangkat fokus pada Sinergi Statistik Sektoral, Transformasi Digital, dan Peran Bank dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Toba. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Toba yang diwakili oleh Kepala Bappedalitbangda Kabupaten Toba, Sofian Sitorus.
Dalam sambutannya, Sofian menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung penguatan sistem statistik, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk lembaga keuangan. “Dengan kerja sama yang kuat, saya yakin Kabupaten Toba mampu meraih Toba Mantap 2029,” ujarnya.
Narasumber pertama, Kepala Bank Sumut Cabang Balige, Mecky Benni Hutahaean, memaparkan materi terkait migrasi aplikasi Sumut Mobile sebagai bagian dari transformasi layanan perbankan digital. Selanjutnya, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Sesmon Toberius Butarbutar, menyampaikan materi mengenai penerapan SPBE dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan terintegrasi.
Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Toba, Marlina Naibaho, sebagai narasumber ketiga, menjelaskan pentingnya data statistik yang akurat dan berkualitas sebagai dasar perencanaan dan pembangunan daerah.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada masing-masing narasumber sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan peran aktif dalam PESTA TOBA Seri-12.(*)
