TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Polres Toba melibatkan 187 personil untuk mengamankan Natal 2025 dan tahun baru 2026. Personil tersebut terdiri dari Polisi, TNI, Dishub, Satpol-PP, Basarnas maupun BPBD dan petugas kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga usai gelar pasukan Operasi Lilin Tahun 2025 di Lapangan Mako Polres Toba, Jumat (19/12/2025).

"Operasi ini akan berlangsung sejak tanggal 20 besok sampai 2 Januari 2026. Kita juga telah menyiapkan 9 posko untuk pengamanan Natal dan tahun baru," kata Kapolres.

187 Personil Amankan Nataru, Wabup Toba Ajak Masyarakat Nikmati Damai dan Sukacita Natal

Dalam pengamanan Natal dan tahun baru, Polres Toba akan berfokus pada pengamanan rumah ibadah, tempat wisata dan juga arus lalu-lintas. "Akan ada rekayasa lalu lintas terutama di Balige dan juga Porsea," ujar Kapolres mengakhiri keterangannya.

Sementara Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus yang turut dalam apel gelar pasukan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba sudah menyiapkan berbagai hal untuk mewujudkan kenyamanan masyarakat, termasuk para perantau yang mudik maupun wisatawan. "Kita sudah siagakan alat berat untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi, apakah itu bencana atau longsor. Pertama ada di Tampahan, kemudian di Lumban Julu dan Parsoburan," sebut Wakil Bupati.

Beliau menambahkan, Pemkab Toba juga telah menempatkan para petugas di tempat-tempat wisata untuk menciptakan rasa nyaman dan suka cita bagi para wisatawan. "Supaya perantau atau wisatawan yang datang ke Toba bisa merasa nyaman, damai dan suka cita selama berada di Toba," lanjut beliau.

Terkhusus kepada para wisatawan, beliau mengimbau agar mengutamakan keselamatan dan tetap mendengar pemandu yang ada di lokasi wisata. "Petugas kita akan berjaga di setiap lokasi wisata dari pukul 07.00 sampai pukul 18.00, kami minta tidak ada lagi aktivitas di pantai lewat dari pukul 18.00. Utamakan kenyamanan dan keselamatan," sebut Wakil Bupati mengakhiri keterangannya.(*)