TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Bupati Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu, menghadiri Perayaan Natal Sunshine Course Balige yang dilaksanakan di HKBP Soposurung, Balige, Sabtu (20/12/2025). Kehadiran Bupati Toba tersebut menambah sukacita dan semangat kebersamaan dalam perayaan Natal yang berlangsung khidmat dan penuh kehangatan.

Bupati Toba Hadiri Natal Sunshine Course Balige, Tebarkan Sukacita dan Semangat Kebersamaan

Perayaan Natal Sunshine Course Balige tahun ini mengusung tema “Be the Salt and Light of the World” (Matius 5:13–14), yang mengajak seluruh peserta didik untuk menjadi pribadi yang membawa dampak positif serta menjadi terang di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi Natal yang diiringi tarian malaikat oleh Glorious Team dan Ibadah Natal berlangsung penuh makna melalui puji-pujian, liturgi, drama musikal kelahiran Kristus, serta berbagai penampilan seni dan musik yang dibawakan oleh para siswa Sunshine Course Balige.

Dalam sambutannya, Bupati Toba menyampaikan apresiasi kepada Sunshine Course Balige sebagai lembaga pendidikan nonformal yang turut berperan dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter.

“Pendidikan tidak hanya soal kemampuan akademik, tetapi juga tentang pembentukan karakter, iman, dan nilai-nilai moral. Di sinilah peran lembaga pendidikan seperti Sunshine Course sangat penting dalam mendampingi anak-anak kita,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati Toba mengajak para orang tua dan tenaga pendidik untuk terus membangun sinergi dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan penuh kasih.

“Anak-anak adalah masa depan daerah ini. Mari kita bersama-sama membimbing mereka agar tumbuh menjadi generasi yang beriman, berprestasi, dan mampu membawa terang di mana pun mereka berada,” tambahnya.

Perayaan Natal ditutup dengan doa penutup serta hiburan Natal yang semakin mempererat kebersamaan antara siswa, guru, orang tua, dan seluruh keluarga besar Sunshine Course Balige.(*)