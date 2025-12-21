TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - KominfoToba, Balige, Asrama Yayasan Tunas Bangsa (TB) Soposurung melaksanakan Perayaan Natal dengan khidmat, dan penuh sukacita pada Sabtu (20/12/2025) di Aula Yayasan TB. Soposurung Balige dengan Tema “Grandeur of Grace."

Wabup Toba, Hadiri Perayaan Natal Asrama Yayasan TB Soposurung

Ketua Dewan Pembina Yayasan TB Soposurung, Luthfi Krida Silalahi dalam sambutannya mengatakan, Natal tahun ini sedikit berbeda karena dalam situasi pemulihan bencana, sebenarnya kurang tepat disebut perayaan, namun kita tetap bersyukur karena kita masih bisa mengikuti ibadah dengan damai sejahtera di asrama kita ini. Tentu ini karena anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita untuk tetap memaknai Natal sebagai ucapan syukur atas hadirnya Juru Selamat bagi kita.

Kita pastinya memiliki pergumulan terutama bagi saudara-saudara kita yang berada di daerah bencana yang telah terjadi baru-baru ini di wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Barat.



Oleh karena itu, mari kita mendoakan agar mereka segera dipulihkan dari segala duka yang mereka hadapi. Kiranya situasi bencana saat ini dapat segera pulih kembali dan momen Natal inj tetap hadir bersama saudara kita yang merayakan kelahiran Juruselamat, kata Luthfi

Pesta kembang api dan petasan dalam perayaan tahun ini kita ditiadakan. Namun sebagai bentuk keperdulian atau empati kita kepada saudara-saudara kita yang terdamoak bencana, ayo kita bersama menyumbangkan dana untuk mengurangi beban saudara-saudara kita.

“Kondisi saat ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa hidup kita begitu rapuh dan begitu Fana, dalam waktu singkat semua bisa hilang begitu saja. Semoga kita semakin memaknai hidup. Karena hidup adalah Anugerah

Peristiwa bencana yang terjadi belakangan ini sangat dekat dengan kita. Kita lihat dalam video dan foto seakan mengingatkan kita bahwa kita harus lebih was-was dan jeli dalam merencanakan masa depan kita.

Dalam momen Natal kali ini, saya ingin mengajak kita semua agar secara bersama-sama memberikan masa depan yang lebih baik, khususnya masa depan anak-anak kita, dan generasi berikutnya terutama menjaga lingkungan sekitar kita. Melalui hal-hal kecil yang membantu kita seperti menjaga alam menjadi lebih bersih, lebih aman lebih hijau dari sebelumnya

Selain perayaan l Natal kali ini, panitia telah melakukan aksi kebersihan di sepanjang jalan Soposurung dan kota Balige. Mereka juga telah melaksanakan Christmas Carol di Kota Balige.



kita sangat senang dan bersemangat melihat antusias dari anak-anak kita. Kita berikan untuk kepedulian mereka. Para orang tua pastinya bangga dengan kepedulian kalian spirit dan semangat berbagi itu menjadi penting tidak harus melihat besar kecilnya. Itu yang selalu kita tanamkan di asrama ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia semuanya

Saya melihat semua jerih payah kalian telah terbayar dengan semua yang disajikan kepada kita yang hadir malam ini semoga kita semua mendapatkan makna natal malam ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O Sitorus dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghormatan terhadap perayaan natal Yayasan TB Soposurung.

Pemerintah Kabupaten Toba bangga, dalam perayaan Natal diberitahunnatal Yasop ini, kami juga bangga dan berterimakasih dengan adanya nya Yasop, Pemkab Toba juga mendapatkan hal positif ditambah dengan anak didik dan lulusan yasop secara tidak langsung juga mengharumkan nama Kabupaten Toba dan berimbas terhadap kemajuan di Kabupaten Toba

Yayasan Soposurung juga memberikan sumbangsih kepada bangsa negara patut dibanggakan, karna alumni dari yasop akan membawa kemajuan untuk negara indonesia,