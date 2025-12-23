TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Bupati Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu tandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Toba dan PT. Hutahaean Pabrik Tapioka tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Selama Refuse Derived Fuel (RDF), Senin, 22 Desember 2025. Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati dengan disaksikan Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O Sitorus dan jajaran serta Direktur Utama PT. Hutahaean Group, Harangan Wilmar Hutahaean dan jajarannya.

Atasi Masalah Sampah, Pemkab Toba dan PT Hutahaean Sepakat Kembangkan Bahan Bakar RDF

Sebelum lakukan penandatanganan, Bupati Toba, Effendi SP Napitupulu dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatangan kesepakatan bersama ini dimaksudkan dalam melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) di Kabupaten Toba. Adapun yang menjadi tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mendukung peningkatan peran serta pihak swasta di bidang pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan melalui pemanfaatan RDF sebagai bahan bakar perusahaan.

"Ada beberapa manfaat yang nantinya bisa didapatkan seperti manfaat lingkungan yaitu mengurangi volume sampah di TPS, menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil serta mendukung ekonomi sirkular. Demikian juga pada manfaat ekonomi dimana kita akan bisa mendapatkan biaya bahan bakar yang lebih murah bagi industri pada kondisi saat ini, kemudian penghematan biaya pengelolaan sampah dan potensi pendapatan dari penjualan RDF serta bukan tidak mungkin akan membuka lapangan pekerjaan di sektor pengelolaan sampah," ucap Bupati Effendi Napitupulu menjelaskan

Ia melanjutkan bahwa adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini yaitu pengembangan pengolahan Refuse Derived Fuel (RDF) di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Toba, kemudian pemanfaatan RDF menjadi bahan bakar boiler di PT. Hutahaean.

Dengan adanya kerjasama ini nantinya, Bupati Effendi Napitupulu berharap kedua belah pihak bisa berkolaborasi semakin baik untuk mencapai target maksimal. Diakui pula bahwa kerjasama ini merupakan salah satu persyaratan dalam kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi dari pemerintah daerah untuk diajukan ke tingkat kementerian agar anggaran dalam pengelolaan sampah bisa diperoleh tahun depan.(*)