TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Senin (22/12/2025) malam jalan pusat Kota Balige ditutup. Ini bagian dari acara Christmas Session, 'Car Free Night'. Di tengah jalan pusat kota kecil Kabupaten Toba itu warga ramai berkumpul. Mereka membentuk lingkaran menyaksikan fashion show, tari tortor dan bernyanyi bersama.

Hengky Sihotang, Ketua Lapak Toba yang menjadi penyelenggara Christmas Session Toba 2025 menyampaikan permohonan maaf bagi masyarakat terdampak atas penutupan jalan. "Yang pertama kami mohon maaf bagi seluruh masyarakat terdampak atas kegiatan ini," katanya memulai keterangan.

Car Free Night Tampilkan Fashion Show Nuansa Paduan Natal dan Budaya

Selanjutnya Hengky Sihotang menjelaskan bahwa fashion show yang digelar hanya pertunjukan saja, bukan kompetisi yang menghasilkan juara. "Ini hanya kategori glamorius dan casual. Hanya perform saja, tidak ada juaranya. Ini bagian dari memeriahkan natal tahun ini di Toba, khususnya di Balige," katanya sembari melanjutkan bahwa fashion show diramaikan 40-an peserta dari usia dini, remaja hingga dewasa.

Para peserta Fashion Show terlihat sangat menarik perhatian warga, terlebih saat peserta usia dini tampil. Mereka terlihat begitu casual, tanpa ragu, tanpa gugup dan terlihat santai menebar senyum dengan tampilan busana yang memadukan budaya dan nuansa natal. Warga yang mengelilingi mereka tampak berlomba menjepret para peserta.

Masih kata Hengky Sihotang, pada 26 Desember mendatang Christmas Session akan dimeriahkan oleh Nauli Sister, Dompak Sinaga, Aruna Trio dan Trio Auro Voice di Lapangan Yayasan Huta Lumban Jabi-jabi Toga Laut Pardede atau lebih dikenal Taman DI. Panjaitan, Balige.

Car Free Night yang menampilkan fashion show, tari tortor dan nyanyian tersebut turut disaksikan oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Staf Ahli Bupati, para Asisten dan sejumlah pimpinan OPD.(*)