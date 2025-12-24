TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Pemerintah Kabupaten Toba melakukan rapat finalisasi yang terus mematangkan persiapan pelaksanaan Perayaan Natal Oikumene Kabupaten Toba Tahun 2025. Rapat tersebut dilaksanakan pada Senin (22/12/2025) bertempat di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Toba.

Rapat finalisasi ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, para asisten pemerintahan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Badan Kerja Sama Antar Gereja (BKAG), serta seluruh unsur kepanitiaan Natal Oikumene Kabupaten Toba Tahun 2025.

Pemkab Toba Matangkan Persiapan Natal Oikumene 2025 melalui Rapat Finalisasi

Dalam rapat tersebut, seluruh peserta membahas secara menyeluruh berbagai persiapan, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun susunan dan isi acara perayaan Natal Oikumene yang dijadwalkan akan berlangsung pada 27 Desember 2025 mendatang. Fokus pembahasan meliputi kesiapan tempat, rangkaian ibadah, keterlibatan lintas sektor, hingga pengamanan dan kenyamanan peserta.

Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama agar perayaan Natal Oikumene dapat berjalan dengan lancar, khidmat, dan penuh makna.

“Natal Oikumene ini bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk mempererat persaudaraan, memperkuat toleransi, serta meneguhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat Kabupaten Toba. Saya berharap seluruh panitia dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan sukses dan membawa sukacita bagi kita semua,” ujar Wakil Bupati.

Melalui rapat finalisasi ini, Pemerintah Kabupaten Toba berharap seluruh rangkaian Perayaan Natal Oikumene Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kedamaian, dan kasih bagi seluruh masyarakat.(*)