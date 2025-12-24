TRIBUN-MEDAN.com, TAPANULI UTARA - Pemerintah Kabupaten Toba menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam di Kabupaten Tapanuli Utara, Selasa (23/12/2025). Bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas ASN, TP PKK, serta seluruh masyarakat Kabupaten Toba terhadap warga terdampak bencana.

Penyaluran bantuan secara resmi diberangkatkan oleh Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Toba. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Toba menyerahkan bantuan dana sebesar Rp50 juta kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumbantoruan.

Pemkab Toba Salurkan Bantuan Bencana ke Tapanuli Utara

Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumbantoruan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan.“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari tetangga sekaligus sahabat kami, Kabupaten Toba, berupa sumbangan dana dan sembako bagi warga terdampak bencana. Kita doakan bersama agar Tapanuli Utara dapat segera pulih. Bantuan ini akan secepatnya kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Semoga Kabupaten Toba semakin maju dan terus memberi dampak positif bagi sesama,” ujarnya.

Rombongan selanjutnya menuju Desa Sibalanga untuk menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak bencana. Bantuan yang diserahkan meliputi beras 10 kg sebanyak 43 karung, beras 5 kg, mi instan, telur, ikan teri, roti kaleng, air minum kemasan, popok bayi, aneka roti, serta pakaian layak pakai sebanyak 16 goni. Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba, Lalo Simanjuntak.

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli TP PKK Kabupaten Toba, Ny. Riama Audi Murphy O. Sitorus, menyampaikan rasa prihatin kepada para korban bencana.“Kami turut berduka dan prihatin atas musibah yang dialami masyarakat. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban serta menjadi penguat bagi warga untuk bangkit dan pulih kembali,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Sibalanga, Arnol Panggabean, menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemerintah Kabupaten Toba.“Atas nama pemerintah desa dan seluruh masyarakat Sibalanga, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Toba atas bantuan dan kepeduliannya. Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami yang terdampak bencana,” ujarnya.(*)