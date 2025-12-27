TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Bupati Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu dan wakil Bupati Toba, Audi Murphy O Sitorus hadiri acara Malam Hiburan Christmas Season yang diselenggarakan di Komplek Tugu DI Panjaitan, ,Balige, Jumat, 26 Desember 2025. Turut hadir mendampingi, Pj. Sekretaris Daerah, Paber Napitupulu, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Setdakab, serta para pimpinan OPD. Tampak hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan.

Bupati dan Wabup Toba Hadiri Malam Hiburan Christmas Season, Anak-anak Tampil Percaya Diri di Balige

Dalam arahannya, Bupati Toba, Effendi Napitupulu sampaikan apresiasi terhadap kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, Ia juga berharap untuk selanjutnya kegiatan ini dapat dikemas semakin menarik dengan ragam kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan nuansa natal yang bukan hanya meriah namun benar-benar dimiliki oleh seluruh masyarakat di Toba.

Bupati Effendi Napitupulu pada kesempatan ini turut mengapresiasi keterlibatan dan keberanian anak-anak usia dini dalam memeriahkan kegiatan. Hal itu tampak terlihat saat anak-anak usia dini khususnya anak-anak TK dan SD berani tampil unjuk kebolehan bak model dihadapan masyarakat dalam segmen hiburan fashion show pada malam hiburan kali ini.

Sebelum mengakhiri arahan singkatnya, Bupati Effendi Napitupulu mengucapkan Selamat Natal Tahun 2025 dan Selamat Menjelang Tahun Baru 2026 kepada seluruh masyarakat yang hadir dan berharap natal kali ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dan dipenuhi sukacita, kasih, dan damai sejahtera.

Selain penampilan fashion show oleh anak-anak TK dan SD, malam hiburan pada Christmas Season kali ini juga dimeriahkan dengan penampilan artis-artis seperti, Style Voice, Dompak Sinaga, Nauli Sister, Trio Auro Voice, dan Aruna Trio.(*)