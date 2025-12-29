TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Pemerintah Kabupaten Toba menyerahkan bantuan kepada 85 kelompok tani yang ada di Kabupaten Toba. Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu didamping oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan dan Pj. Sekda Toba Paber Napitupulu menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada para penerima di pendopo rumah dinas bupati, Sabtu (27/12/2025).

Berdasarkan keterangan Plt. Kadis Pertanian Kabupaten Toba Lena Pardede, bantuan tersebut bersumber dari dana APBD Tingkat I Propinsi Sumut atas kerjasama oleh Pemkab Toba dengan Pemerintah Propinsi Sumut dan didukung penuh oleh anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan, Sorta Siahaan.

"Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Toba dengan Pemprop Sumut yang didukung oleh Ibu Sorta," kata Bupati Toba usai menyerahkan bantuan tersebut.

Pemkab Toba Serahkan Bantuan Untuk 85 Kelompok Tani

Beliau berharap kelompok tani yang menerima bantuan dapat menggunakan bantuan tersebut dengan maksimal. Selain itu, Bupati juga meminta Dinas Pertanian melakukan pengawasan terhadap para penerima bantuan agar mendapat hasil yang lebih baik.



"Harapan kami bagi kelompok yang menerima bantuan kiranya bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Dinas pertanian kiranya bisa mengawasi ke depan untuk mendapatkan hasil yang maksimal," kata Bupati mengakhiri.

Adapun bantuan yang diterima adalah benih padi 7,5 ton, benih jagung 1,5 ton, handtraktor 17 unit, pompa air 5 unit, cultivator 2 unit, pulper 1 unit dan mesin pemipil jagung 1 unit.(*)