TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Natal Oikumene Kabupaten Toba telah selesai digelar pada Sabtu (27/12/2025) di lapangan komplek kantor Bupati Toba. Natal Oikumene tahun ini berlangsung meriah dan diikuti ribuan masyarakat. Bupati Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu secara pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toba menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang ikut mensukseskan perayaan Natal Oikumene tersebut.

Usai perayaan natal, kepada para wartawan, Effendi Sintong P. Napitupulu menyampaikan pesan natal yang diangkat dari tema natal tahun ini "Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga". Bupati menyampaikan bahwa keharian Allah dalam keluarga akan memberi dampak baik bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah. " Kita memulai semua dari keluarga baru ke ranah publik. Dan harapan kita dalam tahun ini dan tahun-tahun mendatang, keluarga di Kabupaten Toba bisa benar-benar mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan sehingga akan berdampak dimasyarakat," kata Bupati.

Pesan Natal Bupati Toba : 'Mari Mulai dari Keluarga' (Istimewa)

Beliau menambahkan bahwa keluarga yang takut akan Tuhan dan dekat dengan Tuhan akan melahirkan Sumber Daya Manusia yang dapat membantu program-program pemerintah.

"Kita berharap SDM yang terbentuk dengan baik dalam keluarga akan bisa membantu program-program Pemerintah Kabupaten Toba. Kita berharap untuk 5 tahun ke depan Toba itu akan semakin maju daerahnya, sejahtera rakyatnya dan berkelanjutan pembangunannya," jelas Bupati.

Kepada masyarakat dan insan pers, Bupati juga menyampaikan kesediaan pemerintah menerima saran, solusi dan kritik yang membangun untuk kesejahteraan masyarakat. Beliau menyebut bahwa sesungguhnya pemerintah butuh koreksi. "Kalaupun ada kritik dan saran dari teman-teman media, kita dengan tangan terbuka bersedia untuk membahas bersama teman-teman dan silahkan berikan saran, masukan, solusi apa yang terbaik untuk semua permasalahn untuk Kabupaten Toba ini," ucap bupati kepada sejumlah awak media.

Natal tersebut turut diikuti oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus bersama jajaran Forkopimda, ketua TP. PKK Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi Napitupulu, Staf Ahli TP. PKK Kabupaten Toba Ny. Riama Audi Murphy Sitorus, tokoh agama dari berbaga denominasi gereja, masyarakat, Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Martin Manurung, ASN dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)