TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Pemerintah Kabupaten Toba resmi menutup rangkaian Christmas Season Toba 2025 di Tugu DI Panjaitan, Balige, Senin (29/12/2025). Penutupan ini berlangsung meriah dan khidmat sebagai wujud perayaan Natal yang mengedepankan kebersamaan dan kepedulian sosial.

Kegiatan diawali dengan Karnaval Natal dan Pawai Obor dari Halaman Kantor Bupati Kabupaten Toba menuju Tugu DI Panjaitan. Pawai dimeriahkan mobil hias Natal bertema Sinterklas, marching band, barisan pembawa obor, serta berbagai ornamen Natal.

Pemkab Toba Tutup Christmas Season 2025 dengan Doa dan Kebersamaan

Acara dilanjutkan dengan penyalaan lilin dan doa bersama lintas agama untuk mendoakan saudara/i yang terdampak bencana alam. Doa bersama ini dibuka oleh Kapolres Kabupaten Toba, AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K. Ia menyampaikan, “Di momen Natal ini, mari kita berdoa bersama lintas agama bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana, sekaligus menjadikannya pengingat untuk menjaga alam dan lingkungan tempat kita tinggal.”

Sementara itu, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, mengapresiasi pelaksanaan Christmas Season Toba 2025 sebagai event perdana di Kabupaten Toba. “Christmas Season ini menjadi awal yang baik. Kami mengapresiasi kerja keras penyelenggara dan berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan serta semakin baik di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Rangkaian penutupan kemudian dilanjutkan dengan pengundian lucky draw dan hiburan Natal yang diikuti Forkopimda, tokoh agama, pimpinan OPD, camat, ASN Kabupaten Toba, serta masyarakat yang turut memeriahkan penutupan Christmas Season Toba 2025.

Penutupan ini menegaskan semangat Natal sebagai momen sukacita, refleksi, dan penguatan toleransi serta kebersamaan di Kabupaten Toba.(*)