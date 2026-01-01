Presiden Tinjau Progres Pembangunan Infrastruktur di Tapanuli Selatan 

TRIBUN-MEDAN.com, TAPANULI SELATAN - Presiden Prabowo Subianto bersama bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih meninjau langsung wilayah terdampak bencana, yang sekaligus mengecek progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), Rabu (31/12/2025).

Presiden Prabowo bersama rombongan meninjau langsung pembangunan Jembatan Bailey Sungai Garoga yang berlokasi di Kecamatan Batang Toru. Jembatan sepanjang 44 meter ini dibangun sebagai solusi sementara namun strategis untuk menggantikan jembatan lama yang rusak akibat bencana alam dan sempat memutus akses ekonomi warga. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengawal percepatan penyelesaian infrastruktur penghubung yang memiliki peran vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antarwilayah.

Selain meninjau infrastruktur, Presiden Prabowo juga mengunjungi Posko Kesehatan Kodam I/Bukit Barisan di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru. Di posko tersebut, Presiden berdialog dengan tenaga kesehatan untuk memastikan layanan medis bagi masyarakat terdampak berjalan optimal.

Sebelumnya, saat mengunjungi wilayah terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 18 Desember 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat. “Kita akan mampu mengatasinya semua bersama-sama. Semua tidak sendiri, kita semua memikirkan tiap hari bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan saudara-saudara,” kata Presiden.

Sebagi informasi, selain Mendagri, kunjungan Presiden juga turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Sumut Bobby Nasution, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, dan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu.

Sebelumnya Mendagri Tito dalam Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12/2025), mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) sejak awal telah mengerahkan berbagai upaya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Hingga kini, pemulihan pascabencana di wilayah terdampak terus dipercepat, terutama di daerah yang kondisinya masih berat.

“Berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa sudah banyak terlihat pemulihan [termasuk] di Aceh,” ujarnya.(*)