TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus memimpin apel gabungan perdana tahun 2026 pada Senin (5/1/2026) di halaman kantor Bupati Toba. Dalam apel gabungan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan harapan agar seluruh ASN dapat menunjukkan semangat baru dalam tahun 2026 ini.

Apel Perdana 2026, Wabup Toba Ingatkan Laporan Keuangan

Beliau juga meminta agar semua hal yang terjadi tahun 2025 menjadi bahan refleksi dan evaluasi agar berbuat lebih baik ditahun 2026.

"Kalau kita lihat kilas balik 2025, masing-masing kita dapat melihat apa yang sudah kita lakukan, apakah kita merasa puas atau tidak. Renungan itu harus menghasilkan evaluasi sehingga kita bisa berbuat yang lebih baik dihari yang akan datang," ujar Wakil Bupati mengingatkan.

Apel Perdana 2026, Wabup Toba Ingatkan Laporan Keuangan

Selain soal sikap dan kinerja, Wakil Bupati juga mengingatkan soal laporan keuangan masing-masing OPD tahun 2025. "Sejak dini semuanya kita penuhi. Supaya kita terhindar dari persoalan atas pengabdian yang telah jalankan selama ini. Jangan saling membiarkan, apa-apa yang perlu dipersiapkan segera dipenuhi," kata Wakil Bupati mengakhiri amanatnya.(*)